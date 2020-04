Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Csaknem az idei költségvetés felét átírja a kormány, ha a beígért válságkezelő program valóban eléri a hazai össztermék 18–22 százalékát. Ennek döntő része átcsoportosítás lehet. A kieső bevételek és többletkiadások szaldója ennek a töredéke, nagyjából ezermilliárd forint körül alakulhat.","shortLead":"Csaknem az idei költségvetés felét átírja a kormány, ha a beígért válságkezelő program valóban eléri a hazai össztermék...","id":"20200406_gazdasagvedelmi_akcioterv_prognozis_recesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6638c2-2d7c-4c30-8b7c-2a964b6efdac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_gazdasagvedelmi_akcioterv_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. április. 06. 06:30","title":"Háborúban mindent szabad? Mire lesz elég a kormány gigantikus gazdasági terve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel...","id":"20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc01c2-e22d-4ae1-824b-0b1aa71652a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","timestamp":"2020. április. 06. 09:21","title":"Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul. A távoktatás még a jól ellátott fővárosi iskolákban sem zökkenőmentes. Ott pedig, ahol a hó vége felé eladják az okostelefont, hatványozottak a problémák. Sok helyen képtelenség lesz végigvinni a tanévet, pláne úgy, hogy minden ötödik diák kimaradhat az online oktatásból.","shortLead":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul...","id":"20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959074e3-fae1-4ef1-918c-6e82d448c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","timestamp":"2020. április. 05. 20:00","title":"Befullad a távoktatás ott, ahol a hó végén eladják az okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","shortLead":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","id":"20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae090771-25ef-4fc1-968a-50d37da9ce86","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 06. 09:30","title":"Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az intézkedésre egyelőre csak elővigyázatossági okokból van szükség.","shortLead":"Az intézkedésre egyelőre csak elővigyázatossági okokból van szükség.","id":"20200406_Elkulonitik_idos_es_rossz_egeszsegi_allapotu_hajlektalanokat_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895a6f4e-3f0a-4bac-aaee-58c7c82d0d8d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Elkulonitik_idos_es_rossz_egeszsegi_allapotu_hajlektalanokat_Budapesten","timestamp":"2020. április. 06. 14:15","title":"Elkülönítik idős és rossz egészségi állapotú hajléktalanokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új típusú koronavírus okozta betegségben szenved.\r

","shortLead":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új...","id":"20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb2dcab-9e9b-4cfe-a092-8b39b96e4215","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","timestamp":"2020. április. 05. 22:54","title":"Kórházba vitték a vírusfertőzött Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","shortLead":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","id":"20200406_tuz_paksi_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044fc1b-ec82-40da-ad8a-d44df75f3a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_tuz_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. április. 06. 10:19","title":"Kisebb tűz volt a paksi atomerőműben a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","shortLead":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","id":"20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867f86-22ef-4f0a-8cad-327a21d4365b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","timestamp":"2020. április. 04. 15:49","title":"Kocsis Máté arról, hogy a kormány elveszi az állami párttámogatások felét: „Helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]