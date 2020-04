Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is segíthetne a munka nélkül maradt embereken.","shortLead":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is...","id":"20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4a8810-52e8-4c49-966b-b12e9053156d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 11:50","title":"Hosszabb ideig járó munkanélküli-segély, tovább felhasználható SZÉP-kártya – újabb javaslatok a kormány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7","c_author":"","category":"elet","description":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

\r

","shortLead":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

\r

","id":"20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9842e3d-e443-4eaa-a990-f06a6b49dc06","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","timestamp":"2020. április. 08. 08:35","title":"Ilyen a kristálytiszta Balaton a víz alatt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek voltak – közölte az európai Copernicus éghajlatváltozási szolgálat (C3S).","shortLead":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek...","id":"20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f17debf-1429-4039-b659-39780044fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","timestamp":"2020. április. 08. 07:03","title":"Jól érezte, tényleg az idei volt az egyik legmelegebb március a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett egy kísérletben, melyben kínai kutatók koronavírussal súlyosan fertőzött tíz beteget követtek nyomon. Náluk a vérplazmakezelésnek köszönhetően rövidebb ideig jelentkeztek a tünetek, javult a vér oxigénszintje és gyorsabban tűnt el a vírus a szervezetből, de igazi eredmény az lesz, ha ezt nagyobb mintán is sikerül igazolni. A kínaiak által közzétett esetleírások mindenesetre érdekesek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett...","id":"20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b1faa-3de8-47c4-8537-dd35e3573da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","timestamp":"2020. április. 08. 06:03","title":"Koronavírus: a 11. napon már súlyosan beteg 46 éves férfi vérplazmát kapott, másnapra azonnal jobban lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2a70ee-5892-409a-be67-b6ff8addfffd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő a XII. kerületi Korányi-intézetben nézett szét, a látogatásról videó készült.","shortLead":"A kormányfő a XII. kerületi Korányi-intézetben nézett szét, a látogatásról videó készült.","id":"20200407_orban_viktor_maszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2a70ee-5892-409a-be67-b6ff8addfffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825730a8-f073-4ed3-a83a-d2f50660a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_orban_viktor_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 17:43","title":"Eljött a nap, amikor már Orbán is maszkban tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány ellenére nem halasztotta el a voksolást a helyi legfelsőbb bíróság.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nem halasztotta el a voksolást a helyi legfelsőbb bíróság.\r

","id":"20200407_Tomott_sorokban_varakoznak_az_emberek_az_elovalasztasokon_Wisconsinban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c0afb-8dc0-436f-a3d7-fe7d2777d3b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Tomott_sorokban_varakoznak_az_emberek_az_elovalasztasokon_Wisconsinban","timestamp":"2020. április. 07. 21:45","title":"Tömött sorokban várakoznak az emberek az előválasztáson Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd586421-95eb-4951-8ec2-a856f41ba522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senkit se tévesszen meg a PDA-szerű megjelenés: az alábbi eszköz valójában egy modern, 5G-s okostelefon, amelynek még fizikai billentyűzete is van.","shortLead":"Senkit se tévesszen meg a PDA-szerű megjelenés: az alábbi eszköz valójában egy modern, 5G-s okostelefon, amelynek még...","id":"20200406_astro_slide_pda_csusztathato_5g_okostelefon_indiegogo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd586421-95eb-4951-8ec2-a856f41ba522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f6ae3c-265e-4c41-bbd8-b301b6d9936e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_astro_slide_pda_csusztathato_5g_okostelefon_indiegogo","timestamp":"2020. április. 06. 12:03","title":"Ilyen telefont még biztosan nem látott: linuxos, androidos, és billentyűzete is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi családból.","shortLead":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi...","id":"20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c78ef-ba90-499c-bddc-5b562dc597ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","timestamp":"2020. április. 07. 21:57","title":"Harry hercegék médiacéget alapítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]