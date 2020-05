Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794386cf-ca14-4fff-94fa-6cf09c01ebe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékmű épül a hajóbaleset helyszínén.","shortLead":"Emlékmű épül a hajóbaleset helyszínén.","id":"20200529_Karacsony_es_Szijjarto_egyutt_emlekeztek_a_Hableany_tragediajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=794386cf-ca14-4fff-94fa-6cf09c01ebe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b127a-53b8-4c52-88c8-2d600bf0d8e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Karacsony_es_Szijjarto_egyutt_emlekeztek_a_Hableany_tragediajara","timestamp":"2020. május. 29. 10:57","title":"Karácsony és Szijjártó együtt emlékeztek a Hableány tragédiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Costes alkalmazottainak felét fizetés nélküli szabadságra küldte, a Szigetnél másfélmilliárdos bukással számol, de a Lupa Beachnek jó évet jósol Gerendai Károly. ","shortLead":"A Costes alkalmazottainak felét fizetés nélküli szabadságra küldte, a Szigetnél másfélmilliárdos bukással számol, de...","id":"20200529_gerendai_karoly_etterem_sziget_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3a9794-65d6-4c00-8580-06fe17242bc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_gerendai_karoly_etterem_sziget_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 29. 17:06","title":"Havi tízmilliót éget el éttermei túléléséért Gerendai Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73ae89-09cd-42b6-b4cd-d3e57e3dd2ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200529_Azt_a_rezagyujat_Tompos_Katya_milyen_karantenvideot_produkalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae73ae89-09cd-42b6-b4cd-d3e57e3dd2ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168b4253-d1dc-4ddb-a14f-4d2f47d4b6f6","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Azt_a_rezagyujat_Tompos_Katya_milyen_karantenvideot_produkalt","timestamp":"2020. május. 29. 16:19","title":"Azt a rézágyúját, Tompos Kátya milyen karanténvideót produkált!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e2189-e0a8-4559-b0c9-ba7f62dd6e7f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","timestamp":"2020. május. 30. 08:43","title":"Orbán Viktor fotója alapján már egész nyugodtan ölelkezhetünk idegenekkel, maszk nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja a főbb gondokat. A Duma Aktuálból Litkai Gergely tűnt a legalkalmasabbnak a feladatra és nem is okozott csalódást. Néhány egyszerű szabály bevezetése után nem lesz gond a klímaváltozással és az utakon sem, sőt mindenkinek lesz munkája.","shortLead":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja...","id":"20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9548388-760a-4a33-8fcf-1478544bebb6","keywords":null,"link":"/360/20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","timestamp":"2020. május. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki az okosabb Gergely, Litkai vagy Karácsony? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e395db-3af1-49b6-801d-52bea503f486","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most is a kommunikációs ágazatban terjeszkedik az állami Magyar Turisztikai Ügynökséggel szoros kapcsolatot ápoló szakmai alapítvány.","shortLead":"Most is a kommunikációs ágazatban terjeszkedik az állami Magyar Turisztikai Ügynökséggel szoros kapcsolatot ápoló...","id":"202022_we_love_budapest_megvettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e395db-3af1-49b6-801d-52bea503f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d33a27-c979-4be0-b69c-62b672a69954","keywords":null,"link":"/360/202022_we_love_budapest_megvettek","timestamp":"2020. május. 29. 10:30","title":"Felvásárlásokban utazik a Magyar Turisztikai Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","shortLead":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","id":"20200530_Otot_rugott_a_Bayern","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083e6f8c-4a95-4942-942e-5edc95ceb3d7","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Otot_rugott_a_Bayern","timestamp":"2020. május. 30. 21:14","title":"Ötöt rúgott a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]