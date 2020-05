Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna"},{"available":true,"c_guid":"4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","shortLead":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","id":"20200527_35_milliard_liter_szennyviz_tenger_Koppenhaga","timestamp":"2020. május. 27. 21:09","title":"35 milliárd liternél is több szennyvíz került a tengerbe Koppenhágából"},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvárják, hogy a rendőrség \"tolerálja\" őket, a párt szerint nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá a demonstrációjuk.","shortLead":"Elvárják, hogy a rendőrség \"tolerálja\" őket, a párt szerint nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá...","id":"20200528_mi_hazank_tuntetes_deak_ter","timestamp":"2020. május. 28. 08:30","title":"Azért is megtartja Deák téri vonulását a Mi Hazánk"},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","shortLead":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","id":"20200529_karacsony_gergely_mi_hazank_deak_teri_gyilkossag_rasszizmus","timestamp":"2020. május. 29. 09:39","title":"Karácsony: Nincs helye a náci, „szottyos gyűlöletnek""},{"available":true,"c_guid":"ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202022_dumalnak_oltanak","timestamp":"2020. május. 28. 09:25","title":"Dobszay János: Dumálnak, oltanak"},{"available":true,"c_guid":"d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan ragaszkodóvá válik, mint ha a szülők magára hagyják, mielőtt még készen állna az elválásra - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan...","id":"20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","timestamp":"2020. május. 27. 19:13","title":"Megmentés helyett így segíthetjük gyerekünk önállósodását"},{"available":true,"c_guid":"4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A víz átszivárgott a csempén és a szigetelésen, a plafonon pedig repedések látszanak.","shortLead":"A víz átszivárgott a csempén és a szigetelésen, a plafonon pedig repedések látszanak.","id":"20200529_ii_kerulet_gyarmati_dezso_uszoda_hasznalhatatlan","timestamp":"2020. május. 29. 11:41","title":"Milliárdokba került, most használhatatlan a II. kerületi uszoda legnagyobb medencéje"},{"available":true,"c_guid":"30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések fele vagy tovább tart, vagy többe kerül, vagy nem valósítja meg az elvárt funkcionalitást – és sajnos a sikertelen történetekre ezen paraméterek közül legalább kettő igaz. A helyes megoldás egyik összetevője: ismerjük fel a saját korlátainkat. Persze van itt még más tudnivaló is.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések...","id":"20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","timestamp":"2020. május. 28. 10:43","title":"Digitális orosz rulett: Botcsinálta ERP-rendszer-kiválasztás"}]