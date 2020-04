Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b","c_author":"T. S. ","category":"elet","description":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","shortLead":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","id":"20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600ab33-2caf-4a5f-a2b7-fc321df601c5","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 08. 09:59","title":"Palacsinta, pizza, torta – Székesfehérváron önkéntesek etetik az egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen.","shortLead":"Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen.","id":"20200407_emberoles_mogyorod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cf65d2-81d0-460d-ace0-819b58116f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_emberoles_mogyorod","timestamp":"2020. április. 07. 10:12","title":"Megölte anyját egy nő Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","shortLead":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","id":"20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0388f5-994f-4c55-9a6b-03c703fed7c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 09:53","title":"Harmadik napja az intenzíven van Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint ez teljesítménybeli eltéréséket is okoz. A gyártó közleményben védi az igazát, kérdés, elég lesz-e ez a meggyőzéshez.","shortLead":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint...","id":"20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd931f81-4899-4f39-9634-84c17d365755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 08. 09:33","title":"A Samsung szerint nem is gyengébb ez európai telefonokba tett chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig az is, javult-e a helyzet.","shortLead":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig...","id":"20200407_koronavirus_terkep_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63cc2e-525f-4a61-a5fa-8fdfee6243a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_terkep_facebook","timestamp":"2020. április. 07. 20:36","title":"Új funkció kerül a Facebookba, megmutatja, hogy áll a koronavírus elleni harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","shortLead":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","id":"20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c83730-dbe9-4aca-bc97-e30d25341ca9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. április. 07. 06:41","title":"Szuperritka 21 éves Honda sportkocsi keresi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","shortLead":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","id":"20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b2d83-9707-41a0-a88e-d4f795d6156b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 11:18","title":"Adókönnyítéseket és új hitelprogramokat jelentett be Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]