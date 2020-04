Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","shortLead":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","id":"20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bb50ab-438e-4c85-b826-35b815096817","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","timestamp":"2020. április. 08. 11:21","title":"A koronavírus miatt csak jövőre jön a Rivian sokak által várt elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján jogosultak voltak rá. ","shortLead":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján...","id":"20200409_kezilabda_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308532ed-9262-481d-be64-8b953b557c94","keywords":null,"link":"/sport/20200409_kezilabda_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 16:11","title":"Vége az idei kézilabda-bajnokságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint ez teljesítménybeli eltéréséket is okoz. A gyártó közleményben védi az igazát, kérdés, elég lesz-e ez a meggyőzéshez.","shortLead":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint...","id":"20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd931f81-4899-4f39-9634-84c17d365755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 08. 09:33","title":"A Samsung szerint nem is gyengébb ez európai telefonokba tett chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is.","shortLead":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került...","id":"20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc76d019-bcca-406e-b928-909c130002d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. április. 09. 19:03","title":"Benyúl a pénztárcájába a TikTok is, 122 milliárd forintnyi segélyt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett, egyre több neves cég dönt úgy, letiltja az app használatát.","shortLead":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett...","id":"20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe84c74-c0f1-423d-955a-89c56f8a0dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:03","title":"A Google megtiltotta a Zoom használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött, október 5-én örökre búcsút int az appnak.","shortLead":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött...","id":"20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1f24cf-f7f8-464c-bdbd-bd18bda42005","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","timestamp":"2020. április. 08. 12:03","title":"Letöröl a Samsung egy jó kis alkalmazást, most még gyorsan letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","shortLead":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","id":"20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d22477-6a56-4b66-853a-252b9f605293","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","timestamp":"2020. április. 08. 17:57","title":"Több mint 700 ember bírságoltak már meg a kijárási korlátozás megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati lakásban. Havonta mindössze 30 ezer forintért.","shortLead":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati...","id":"20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e04c5c-5674-407a-87e8-c7fece439c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","timestamp":"2020. április. 08. 16:51","title":"Bayer Zsolt családja két lakást is szerzett a Várban, mindkettőt ugyanazért a faházért cserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]