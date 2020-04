Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amerikai kutatók mutattak rá, hogy számos termény nem tud megküzdeni a klímaváltozással és a kártevőkkel is egyszerre.","shortLead":"Amerikai kutatók mutattak rá, hogy számos termény nem tud megküzdeni a klímaváltozással és a kártevőkkel is egyszerre.","id":"20200407_klimavaltozas_kartevok_paradicsom_kutatas_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111b120b-1ad4-4ccd-abf6-7659d6c2d452","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_klimavaltozas_kartevok_paradicsom_kutatas_mezogazdasag","timestamp":"2020. április. 08. 18:41","title":"A klímaváltozás és a kártevők végzetesen fenyegetik a paradicsomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudják hol tárolni a védőeszközöket és adományokat, az Aréna felajánlotta a segítségét.","shortLead":"Nem tudják hol tárolni a védőeszközöket és adományokat, az Aréna felajánlotta a segítségét.","id":"20200409_magyar_voroskereszt_papp_laszlo_sportarena_raktar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59246a96-65d1-4f54-b7a5-47514f473475","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_magyar_voroskereszt_papp_laszlo_sportarena_raktar","timestamp":"2020. április. 09. 12:29","title":"Raktárként használhatja a Papp László Sportarénát a Vöröskereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet regisztráltak világszerte. Ez meglehetősen magas szám, ám a Göttingeni Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint valószínűleg messze nem fedi a valóságot.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet...","id":"20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f003-a3fb-4907-b5e2-0be6c504d676","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","timestamp":"2020. április. 08. 20:13","title":"Kiszámolták: 16-szor annyi koronavírus-fertőzött lehet, mint amennyi a hivatalos adatokból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc37443-1feb-4142-bfed-de01ab2dcf84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marija Pejcinovic Buric javaslata világosan fogalmaz: a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések határozott időtartamra kell, hogy szóljanak. ","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric javaslata világosan fogalmaz: a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések határozott...","id":"20200408_Koronavirus_es_jogallamisag_utmutatast_adott_ki_az_Europa_Tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc37443-1feb-4142-bfed-de01ab2dcf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2918cf2-6e6d-4e87-89b7-a49bade2b40d","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Koronavirus_es_jogallamisag_utmutatast_adott_ki_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2020. április. 08. 23:05","title":"Félreérthetetlenül üzent Orbánnak is az Európa Tanács főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","shortLead":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","id":"20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0b417a-e7b2-40ae-b25d-be71eb15a052","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","timestamp":"2020. április. 10. 07:36","title":"Rabok temetik tömegsírokba a New York-i koronavírusos halottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben levonhatják a pénzintézetek a bankadóból.","shortLead":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben...","id":"20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227ab6-af56-457c-8861-ec389fc08324","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","timestamp":"2020. április. 09. 16:33","title":"Varga Mihály: Egyszeri adót vetnek ki a bankszektorra, 55 milliárdot várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem kell infektológusnak lenni ahhoz, hogy értsük: ahol sok idős, beteg ember él egy helyen, ott különösen nagy a járvány kockázata.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem kell infektológusnak lenni ahhoz, hogy értsük: ahol sok idős, beteg ember él egy helyen...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely_idosotthon_fertozes_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf68bcc-16da-4323-974b-54e7f07630b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely_idosotthon_fertozes_teszt","timestamp":"2020. április. 09. 15:46","title":"Az ország összes idősotthonának lakóját leteszteltetné Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","id":"20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e030d3-448b-4d98-b168-998cbf847417","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","timestamp":"2020. április. 09. 12:42","title":"Kigyulladt egy galvanizáló üzem Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]