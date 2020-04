Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","shortLead":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","id":"20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b29262-ed02-4ddf-a2e0-84df43e6b9da","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","timestamp":"2020. április. 11. 16:11","title":"„Ilyet akarok látni máshol is” – mondta Orbán az új mobilkórházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges többletforrásokat sem biztosítja. ","shortLead":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges...","id":"20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f371b66-39c2-4fee-a8ba-10098adb0304","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","timestamp":"2020. április. 10. 13:07","title":"Magyar közgazdászok: A kormány bizonytalanságban tartja a magyar gazdaság szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy hol készül az Év Autója-díjas kompakt szabadidőautó, az XC40 tisztán elektromos változata, és üléspróbát is vettünk az elsőként Google-szoftvert futtató zöld rendszámosban. ","shortLead":"Megnéztük, hogy hol készül az Év Autója-díjas kompakt szabadidőautó, az XC40 tisztán elektromos változata, és...","id":"20200411_volvo_xc40_recharge_p8_awd_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a43803-28f4-4e99-aeea-b93c23b8fb7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_volvo_xc40_recharge_p8_awd_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. április. 11. 17:00","title":"Beültünk az első elektromos és androidos Volvóba, és szétszedve is megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","shortLead":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","id":"20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddb8d5-9fd0-4ca1-869f-ba7fa27833a9","keywords":null,"link":"/elet/20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","timestamp":"2020. április. 11. 13:49","title":"Rendőrök küldték vissza a leszállópályáról a kijárási tilalom alatt luxuspartira érkező magángép utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat hozott a városban.","shortLead":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat...","id":"20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadaabc3-8c3f-4b01-867e-9c7869eb7581","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. április. 10. 13:53","title":"Egymástól 10 méterre tartózkodhatnak csak közterületen az emberek Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszigetelten élő indián szervezete nem volt felkészülve ilyen betegségre.","shortLead":"Az elszigetelten élő indián szervezete nem volt felkészülve ilyen betegségre.","id":"20200410_oslakos_brazilia_indian_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f7616d-3b5e-425f-b9b3-c1b8d40333af","keywords":null,"link":"/elet/20200410_oslakos_brazilia_indian_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 18:47","title":"15 éves őslakos fiú halt bele a koronavírus-fertőzésbe Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusválság kezdete óta Áder János csak március 15-én mondott beszédet, ezen kívül csak a felhatalmazási törvény aláírásakor adott ki közleményt. A nagypénteket azonban ismét megfelelő időpontnak találta arra, hogy beszédet mondjon. Az emberektől türelmet kért, és hangsúlyozta: életeket ment, ha húsvétkor is betartják a korlátozásokat. ","shortLead":"A vírusválság kezdete óta Áder János csak március 15-én mondott beszédet, ezen kívül csak a felhatalmazási törvény...","id":"20200410_Ismet_unnep_van_Ader_Janos_ismet_megszolal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9a85df-1a1f-4c00-bfb4-3ee41d90470a","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Ismet_unnep_van_Ader_Janos_ismet_megszolal","timestamp":"2020. április. 10. 11:00","title":"Áder János: Ne az legyen a kérdés, hogy mi mindenünk nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van. A fertőzés összesen 184 országban van jelen.","shortLead":"A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van. A fertőzés összesen 184 országban van jelen.","id":"20200410_Meghaladta_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3ae988-93ec-4091-bdd0-f66a2d1e68d2","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Meghaladta_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. április. 10. 08:20","title":"Meghaladta a másfél milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]