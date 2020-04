Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8963ff1d-bbf1-439b-9e17-54cb756097c9","c_author":"Földvári Zsuzsa, Nagy Gábor, Weyer Béla","category":"360","description":"Pár európai ország óvatosan elkezdte lazítani a koronavírus-járvány megállítására elrendelt korlátozásokat. Egyelőre nincs közös stratégia, csak egyéni próbálkozások, amit a még bezárkózók reményteljes figyelme kísér.","shortLead":"Pár európai ország óvatosan elkezdte lazítani a koronavírus-járvány megállítására elrendelt korlátozásokat. Egyelőre...","id":"20200415_Korlatozasok_lazitasa_Ausztriatol_Daniaig__felteteles_szabadlab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8963ff1d-bbf1-439b-9e17-54cb756097c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5073f2-db26-426c-bdb6-dec545eb92a2","keywords":null,"link":"/360/20200415_Korlatozasok_lazitasa_Ausztriatol_Daniaig__felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. április. 15. 15:15","title":"Mérlegen az egészség és a jólét: az osztrákok, a csehek és a dánok lazítottak a karanténon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","shortLead":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","id":"20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d1104-1fa8-4a55-b67d-f4bb0f944e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 15. 14:03","title":"Müller Cecília és az operatív törzs már az Instagramon is szabályoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Koronavírusosan került haza a kórházból a műtét után lábadozó beteg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Koronavírusosan került haza a kórházból a műtét után lábadozó beteg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200416_Radar360_Nemetorszag_hetfotol_Karacsony_majusban_lazitana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcd619e-c283-43cb-95a7-06d6212678f8","keywords":null,"link":"/360/20200416_Radar360_Nemetorszag_hetfotol_Karacsony_majusban_lazitana","timestamp":"2020. április. 16. 08:00","title":"Radar360: Németország hétfőtől, Karácsony májusban lazítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most volt az első alkalom a járvány kezdete óta, hogy többen távoztak gyógyultan a francia kórházakból, mint ahány új beteg érkezett. ","shortLead":"Most volt az első alkalom a járvány kezdete óta, hogy többen távoztak gyógyultan a francia kórházakból, mint ahány új...","id":"20200415_Franciaorszagban_mar_17_ezer_folott_a_halottak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0342182d-ca49-43c7-ac8f-524311c0a40a","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Franciaorszagban_mar_17_ezer_folott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 15. 21:35","title":"Franciaországban már 17 ezer fölött a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók, akik korábban az említett fűszer antidepresszáns hatását fedték fel. ","shortLead":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók...","id":"202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e873ccb0-f9fa-4dbf-9f64-d55a6cb403f7","keywords":null,"link":"/360/202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","timestamp":"2020. április. 16. 17:00","title":"14 mg a sáfrányból sokat segíthet az esti alváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","shortLead":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","id":"20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7242bd-b4ef-4868-8b05-1c8476cc2d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","timestamp":"2020. április. 15. 18:39","title":"Karácsony május közepétől lazítana a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány alatt. Magyarország pedig nagyon nem áll jól ezen a téren. ","shortLead":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány...","id":"20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5e3484-b8fc-4b89-a84c-d1362fce2ec6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","timestamp":"2020. április. 15. 17:58","title":"A légszennyezettség is felelős a koronavírus-járvány súlyos következményeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen Appeninn-részvénye sem maradt, szakmai befektető váltotta.","shortLead":"Egyetlen Appeninn-részvénye sem maradt, szakmai befektető váltotta.","id":"20200417_meszaros_lorinc_appeninn_holding_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434fffe-3096-4860-85b5-dadb3a7f6cd5","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_meszaros_lorinc_appeninn_holding_reszveny","timestamp":"2020. április. 17. 09:06","title":"Mészáros Lőrinc kiszállt az egyik érdekeltségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]