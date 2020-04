Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Az összes érettségit online kellene idén lebonyolítani Horn Gábor szerint, aki a HVG-nek írt cikkében azt állítja, a kormány elhibázott rendelete csak fokozná a fertőzésveszélyt, és a járvány miatt az egyetlen felelős magatartás az lehetne, ha személyes találkozások nélkül zajlanának le a érettségi és a felvételi vizsgák. ","shortLead":"Az összes érettségit online kellene idén lebonyolítani Horn Gábor szerint, aki a HVG-nek írt cikkében azt állítja...","id":"202016_erettsegi_es_akormany_erettsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25b4911-5863-41c5-adcc-d19554bf7e87","keywords":null,"link":"/360/202016_erettsegi_es_akormany_erettsege","timestamp":"2020. április. 17. 15:00","title":"Horn Gábor: Érettségi és a kormány érettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c","c_author":"Róna Péter","category":"360","description":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak. Felidézi, hogy az 1929-33 nagy válság után is a korábbi recepteket sutba dobó gazdaságpolitika bizonyult sikeresnek, így most is valami újat kell kitalálni – néhány javaslatát vázolja is.","shortLead":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak...","id":"20200416_A_negy_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5200-33f2-4bdb-a9db-e760d2c64e77","keywords":null,"link":"/360/20200416_A_negy_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 06:30","title":"Róna Péter: A vírusválság legyőzéséhez mindent másképp kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki polgármester a város három intézményébe szeretett volna koronavírus-teszteket megrendelni, de nem sikerült neki.\r

","shortLead":"Az ellenzéki polgármester a város három intézményébe szeretett volna koronavírus-teszteket megrendelni, de nem sikerült...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_laborvizsgalat_balmazujvaros_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022444c-6246-499a-a37b-a5df4e2dccaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_laborvizsgalat_balmazujvaros_debrecen","timestamp":"2020. április. 16. 22:11","title":"Valamiért nem engedik, hogy a balmazújvárosi otthonokban teszteket végezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","shortLead":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","id":"20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a6fa1-00f4-43cb-bee7-dea85418a7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","timestamp":"2020. április. 17. 17:35","title":"Maszk nélkül osztott maszkot Gulyás Gergely az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője 2012 óta mindig megjelent a kommunista állam alapítójának születésnapja alkalmából rendezett megemlékezésen. Elemzők szerint a koronavírus-járvány lehet a háttérben.","shortLead":"Észak-Korea vezetője 2012 óta mindig megjelent a kommunista állam alapítójának születésnapja alkalmából rendezett...","id":"20200416_Kim_Dzsong_Un_fontos_esemenyt_hagyott_ki_szombat_ota_nem_erkezett_hir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442c4028-5da9-4b11-8be5-3bd712594198","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_Kim_Dzsong_Un_fontos_esemenyt_hagyott_ki_szombat_ota_nem_erkezett_hir","timestamp":"2020. április. 16. 11:21","title":"Kim Dzsong Un fontos eseményt hagyott ki, szombat óta nem érkezett hír róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47a90ac-1d0e-4a56-9432-f5dfab5b294e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"142 halottja és 1652 diagnosztizált fertőzöttje van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","shortLead":"142 halottja és 1652 diagnosztizált fertőzöttje van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","id":"20200416_koronavirus_jarvany_szamok_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47a90ac-1d0e-4a56-9432-f5dfab5b294e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b4f25-a4f7-4728-89af-32a87ba23254","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_szamok_betegseg","timestamp":"2020. április. 16. 07:46","title":"Újabb 8 magyar áldozata van a koronavírusnak, 73 beteg tesztje lett pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindössze \"alacsonyabb szintű\" jogszabályokat vontak vissza, a programot nem.","shortLead":"Mindössze \"alacsonyabb szintű\" jogszabályokat vontak vissza, a programot nem.","id":"20200416_Cafol_a_Miniszterelnokseg_folytatodik_a_Hungary_Helps_Program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dece60-e4c4-4bd7-bace-67659cbc4dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Cafol_a_Miniszterelnokseg_folytatodik_a_Hungary_Helps_Program","timestamp":"2020. április. 16. 12:15","title":"Hungary Helps: marad a program, csak pénz nem nagyon lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy francia jobbos lapnak nyilatkozott a családügyi államtitkár.","shortLead":"Egy francia jobbos lapnak nyilatkozott a családügyi államtitkár.","id":"20200417_Novak_Katalin_a_virus_az_ellensegunk_nem_az_EU_vagy_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8060a-eafc-4611-99ee-a43f11d9e404","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Novak_Katalin_a_virus_az_ellensegunk_nem_az_EU_vagy_az_ellenzek","timestamp":"2020. április. 17. 11:59","title":"Novák Katalin: a vírus az ellenségünk, nem az EU vagy az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]