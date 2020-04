Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben a tanulókat méltatlan dilemma elé állítja azzal, hogy választaniuk kell egyéni előmenetelük, valamint saját és családjuk egészségének veszélyeztetése között.","shortLead":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben...","id":"20200420_Szuloi_Hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe3997-2c95-47c2-b404-55142f49e007","keywords":null,"link":"/kultura/20200420_Szuloi_Hang","timestamp":"2020. április. 20. 09:46","title":"Szülői Hang: Ne hagyják szó nélkül a diákok a veszélyes érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már Spanyolországban is 20 ezernél többen haltak meg koronavírusban.","shortLead":"Már Spanyolországban is 20 ezernél többen haltak meg koronavírusban.","id":"20200419_160_ezer_fole_emelkedett_az_elhunytak_szama_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd478df-e27f-4c1c-ace0-3456f7ffef4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_160_ezer_fole_emelkedett_az_elhunytak_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. április. 19. 09:14","title":"160 ezer fölé emelkedett az elhunytak száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ebe0cf-cab0-44d3-8b95-e05d93653d41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz autót tört fel egy csapat Budapesten.","shortLead":"Tíz autót tört fel egy csapat Budapesten.","id":"20200420_autofeltores_jelblokkolo_tolvaj_Jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17ebe0cf-cab0-44d3-8b95-e05d93653d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f88ab7-8760-4bda-81d1-ca3d8d437440","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_autofeltores_jelblokkolo_tolvaj_Jozsefvaros","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Sorban fosztogatták a kocsikat a jelblokkolót használó tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 ember halálát okozta Magyarországon a koronavírus - derült ki a legfrissebb adatokból. 