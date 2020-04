Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","shortLead":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","id":"20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224057eb-36e8-422a-bfc3-5cf75435a69d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","timestamp":"2020. április. 21. 14:52","title":"Karantén alá vett óceánjárón ragadt egy magyar táncos pár Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ddf29b-1256-4151-af7e-71c960c27749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint a koronavírusnak már 33 mutálódott törzse van, ezek közül 19 teljesen újnak számít.","shortLead":"Kínai tudósok szerint a koronavírusnak már 33 mutálódott törzse van, ezek közül 19 teljesen újnak számít.","id":"20200422_koronavirus_torzs_mutacio_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ddf29b-1256-4151-af7e-71c960c27749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f6d4c0-ee78-45a9-acef-66396247c0e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_torzs_mutacio_jarvany","timestamp":"2020. április. 22. 10:03","title":"A koronavírus 19, eddig ismeretlen mutációját azonosították kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan Kínából.","shortLead":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan...","id":"20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778556b7-58cd-44d5-bf7d-109a3db7a474","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 22. 13:02","title":"Nyolcezer lélegeztetőgéppel számol Orbán, eddig 700 érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n.","shortLead":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van...","id":"202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e137c4-61f5-4a43-8a0d-8dfb19689ec0","keywords":null,"link":"/360/202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","timestamp":"2020. április. 20. 16:45","title":"A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","shortLead":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","id":"20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695a80-bd33-47e8-b7c4-0b84b1b3a0bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","timestamp":"2020. április. 21. 08:51","title":"Jogsi, forgalmi és műszaki nélkül, a forgalommal szemben hajtott egy sofőr az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában a legnagyobb visszaesést a koronavírus által leginkább sújtott Olaszországban regisztrálták.","shortLead":"Európában a legnagyobb visszaesést a koronavírus által leginkább sújtott Olaszországban regisztrálták.","id":"20200421_marciusban_dramaian_bezuhant_az_uj_autok_piaca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a45f2d-5272-4b6d-9a4a-a7ca51f78aa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_marciusban_dramaian_bezuhant_az_uj_autok_piaca","timestamp":"2020. április. 21. 06:41","title":"Drámaian bezuhant az új autók piaca, de Magyarország egész jól áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","shortLead":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","id":"20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4c27d-d399-46f0-b535-ab5a250b5a18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","timestamp":"2020. április. 22. 13:59","title":"Stílusban passzoló bringát is kínálnak a BMW 8-as kupéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia kormány arra kérte az Apple-t, tegyék lehetővé, hogy az iPhone-okon a háttérben is rendesen fusson a Bluetooth. Segítség helyett falakba ütköztek.","shortLead":"A francia kormány arra kérte az Apple-t, tegyék lehetővé, hogy az iPhone-okon a háttérben is rendesen fusson...","id":"20200421_apple_koronavirus_nyomonkovetes_franciaorszag_bluetooth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b619ade-87bf-4261-9b7f-a3889b184ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_apple_koronavirus_nyomonkovetes_franciaorszag_bluetooth","timestamp":"2020. április. 21. 15:03","title":"Beintett a franciáknak az Apple, nem segítenek az iPhone-osok nyomon követésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]