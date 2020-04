Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses, hogy nyárra gátat szabhatnak-e a vírusnak, ami a gazdaság újraindításának kulcsa. Míg a fejlett ipari országok is szenvednek, a fejlődők pedig még jobban megsínylik a járvány hatását. ","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses...","id":"20200422_Soha_nem_latott_leallast_tapasztal_a_vilaggazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeba732-e4ec-4069-8f41-c1821271074c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Soha_nem_latott_leallast_tapasztal_a_vilaggazdasag","timestamp":"2020. április. 22. 17:50","title":"Soha nem látott leállást tapasztal a világgazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38adeb21-3f4c-47d4-85ce-2868d5cbbbb9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A szocialista félvilág a Teremtőjét istenítette a százötven évvel ezelőtt, 1870. április 22-én született Vlagyimir Iljics Lenin (1901-ig Uljanov) személyében. Ennek megfelelő mértékben dicsőítették őt mindenféle módon és műfajban. Mindenki vele érvelt mindenki ellen. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A szocialista félvilág a Teremtőjét istenítette a százötven évvel ezelőtt, 1870. április 22-én született Vlagyimir...","id":"20200422_Lenin_150_I_Sztalin_vagy_Antisztalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38adeb21-3f4c-47d4-85ce-2868d5cbbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2afa052-f02d-4060-94a9-971551630e78","keywords":null,"link":"/360/20200422_Lenin_150_I_Sztalin_vagy_Antisztalin","timestamp":"2020. április. 22. 19:00","title":"Lenin 150: I. Sztálin vagy Antisztálin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Elsőként Lakatos Péter, a Videoton társ-vezérigazgatója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d450da0-75d4-40ba-b0a0-0a279b996a9b","keywords":null,"link":"/360/20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","timestamp":"2020. április. 22. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Lakatos Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Zabálja a közpénzt a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalat, a Mediaworks. Hiába tolják a kormánypárti üzeneteket, egyre kevesebb az olvasó, ezért átszervezésre készülnek. ","shortLead":"Zabálja a közpénzt a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalat, a Mediaworks. Hiába tolják a kormánypárti...","id":"202017__kormanyparti_media__uj_mediaworksvezer__orban_karcsusitana__videki_lapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ed394-15de-4213-9f32-d4a05de83027","keywords":null,"link":"/360/202017__kormanyparti_media__uj_mediaworksvezer__orban_karcsusitana__videki_lapok","timestamp":"2020. április. 23. 13:00","title":"Leépítés jöhet a Mediaworksnél, az új vezetőnek a fiatalokat kell megcéloznia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","id":"20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1388d5-38ca-4902-b93e-d1c1d1bcc720","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 22. 20:36","title":"Majdnem százzal csökkent Olaszországban a naponta elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritka az olyan kormánydöntés, amelyet olyan gyorsasággal vizsgálnak felül, mint a bértámogatásról szóló rendelet. Csütörtökön lépett csak hatályba, de hétfőn már döntöttek a túl bürokratikusnak és túl szűkmarkúnak ítélt program változtatásáról. A hvg.hu által megkérdezett vállalkozók azonban mégsem elégedettek: van, aki úgy látja, ez annyi, mint halottnak a csók, ám ez nem is csak a kormány hibája.","shortLead":"Ritka az olyan kormánydöntés, amelyet olyan gyorsasággal vizsgálnak felül, mint a bértámogatásról szóló rendelet...","id":"20200422_kurzarbeit_bertamogatas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e281dc2-fcc9-4a47-b278-1927237900ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_kurzarbeit_bertamogatas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. április. 22. 17:00","title":"Bértámogatás: van, akinek ez az utolsó szalmaszál, van, akinek már ez sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsőnek a kisiparosok és az építőipar indulhat újra, a tömegközlekedés szigorú szabályozása mellett. Giuseppe Conte szombatra ígérte a májusi újraindulás végleges ütemtervének bemutatását. ","shortLead":"Elsőnek a kisiparosok és az építőipar indulhat újra, a tömegközlekedés szigorú szabályozása mellett. Giuseppe Conte...","id":"20200422_koronavirus_olaszorszag_ujra_munkaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22fc492-af78-4690-914f-a99d31a493e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_koronavirus_olaszorszag_ujra_munkaban","timestamp":"2020. április. 22. 15:32","title":"Olaszok milliói állhatnak újra munkába május 4-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 9700 koronavírusos beteget regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig több mint 9700 koronavírusos beteget regisztráltak az országban.","id":"20200422_Mar_otszaznal_is_tobben_haltak_meg_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bb42f0-3945-48c4-aa1a-00027549ed0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Mar_otszaznal_is_tobben_haltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2020. április. 22. 14:10","title":"Már ötszáznál is többen haltak meg Romániában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]