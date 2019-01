Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","shortLead":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","id":"20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55626dc3-a4cd-46ff-a50d-231efc3f24e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","timestamp":"2019. január. 06. 17:31","title":"Orbán bejelentette: már meg is szentelték az új irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak a szakszervezet felhívására. ","shortLead":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak...","id":"20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527db9d-ac2b-4248-8bab-9df118bbfc95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 07. 11:40","title":"Vége a bőség éveinek, hajthatatlan a német pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","shortLead":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","id":"20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a0fdf-8e3a-4522-9116-6c8df4efebc1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","timestamp":"2019. január. 07. 11:11","title":"Curtis bejelentette, befekszik egy rehabilitációs központba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fcef19-e601-42b6-b749-a24f14293c8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezártak több strandot vasárnap az ausztráliai Queensland államban, köztük a Brisbane-től délre fekvő népszerű Coolangattát, miután csaknem ezer ember szorult orvosi ellátásra medúzacsípés miatt.



","shortLead":"Lezártak több strandot vasárnap az ausztráliai Queensland államban, köztük a Brisbane-től délre fekvő népszerű...","id":"20190106_Ezreket_kezelnek_meduzacsipes_miatt_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4fcef19-e601-42b6-b749-a24f14293c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cf1f52-da58-48e9-aa30-8b7a23d8e053","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Ezreket_kezelnek_meduzacsipes_miatt_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 06. 18:15","title":"Ezreket kezelnek medúzacsípés miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub híradója. Az applikáció megteremti a segíteni kész emberek hálózatát.","shortLead":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub...","id":"20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009b32f-97bb-4aa4-a188-45471c504427","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","timestamp":"2019. január. 06. 19:04","title":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg a Szív City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4006c26-8793-4590-8ae7-28bcf2df167f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 48 éves nő a 62. maratonja után pihenni kényszerült. ","shortLead":"A 48 éves nő a 62. maratonja után pihenni kényszerült. ","id":"20190107_Faradasos_csonttores_miatt_kellett_leallnia_a_100_nap_alatt_100_maratont_futni_akaro_nonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4006c26-8793-4590-8ae7-28bcf2df167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce163689-b8c7-48cf-9b0b-7f3cf66049d0","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Faradasos_csonttores_miatt_kellett_leallnia_a_100_nap_alatt_100_maratont_futni_akaro_nonek","timestamp":"2019. január. 07. 14:48","title":"Fáradásos csonttörés miatt kellett leállnia a 100 nap alatt 100 maratont futni akaró nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Füstölt csülkös bableves 300 forint, burgonyafőzelék 300 forint, sertéssült 800 forint - ilyen nyomott árakon főz a Gundel a Budai Várba költözött Miniszterelnökségre. Miután megírtuk, hogy az exkluzív étterem kapta a megbízást, azonnal fotókkal támasztották alá, hogy szó sincs luxusról, Orbán Viktor tálcáról eszi a napi menüt.","shortLead":"Füstölt csülkös bableves 300 forint, burgonyafőzelék 300 forint, sertéssült 800 forint - ilyen nyomott árakon főz...","id":"20190107_Fotokkal_bizonyitjak_puritan_Orban_menzaja_hiaba_foz_a_Gundel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d947d47-50a6-4a98-8077-0fbb24b794a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Fotokkal_bizonyitjak_puritan_Orban_menzaja_hiaba_foz_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Fotókkal bizonyítják: ilyen puritán Orbán menzája, még ha a Gundel is főz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9844a-f30a-4fd4-8af1-0838d5f6e1fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, miért esett neki egy másik, nála idősebb férfinak.","shortLead":"Nem tudni, miért esett neki egy másik, nála idősebb férfinak.","id":"20190106_Vasvillaval_tamadt_egy_ferfi_egy_lovardaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9844a-f30a-4fd4-8af1-0838d5f6e1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a7a34a-bb95-41fe-aa19-60e4a89ad0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Vasvillaval_tamadt_egy_ferfi_egy_lovardaban","timestamp":"2019. január. 06. 12:30","title":"Vasvillával támadt egy férfi egy lovardában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]