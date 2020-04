Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86fd8127-36d1-4a20-9766-c4d1d5b7f9f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túl vidám látvány a jobb sorsra érdemes régi szovjet autókkal ékesített örmény útszakasz.","shortLead":"Nem túl vidám látvány a jobb sorsra érdemes régi szovjet autókkal ékesített örmény útszakasz.","id":"20200424_az_ut_amelyet_ladaroncsok_szegelyeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fd8127-36d1-4a20-9766-c4d1d5b7f9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd86621-6afb-4cd6-93e1-6deb69f7a004","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_az_ut_amelyet_ladaroncsok_szegelyeznek","timestamp":"2020. április. 24. 06:41","title":"Az út, amelyet Lada-roncsok szegélyeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve az intézmények lakóit fogják szűrni.","shortLead":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve...","id":"20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be895fc0-1515-40da-a67b-61b347a4339b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","timestamp":"2020. április. 23. 14:29","title":"Karácsony: Elindítjuk a tömeges tesztelést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át kell írni a terveket. Sorra kérnek szerződésmódosítást a plázák üzlethelyiségeinek bérlői is, de a szállodaszobák építését is újra kell gondolni.","shortLead":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át...","id":"20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfc2b03-9f4d-4521-b944-af8070cd7856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:15","title":"Kiürült irodaházak és plázák maradhatnak a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","shortLead":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","id":"20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca28671-cf62-4f0a-9a7f-b07d859a1f92","keywords":null,"link":"/elet/20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","timestamp":"2020. április. 22. 21:57","title":"A kormány nem döntött az érettségi elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel. Kiderült, hasonló dologra figyeltek fel olasz és kínai kollégáik is.","shortLead":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae008cd-b8c2-4b24-915b-377a148c0e22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","timestamp":"2020. április. 22. 20:16","title":"Van még egy súlyos szövődménye a koronavírus-fertőzésnek, ami a halálozásért is felelős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99b9a57-c0ff-4113-94d2-fbd3d0c10447","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósokat éveken át foglalkoztatta, milyen maradványokat rejthet az az agyagfej, amelyet 1968-ban fedeztek fel Oroszország területén. Most kiderült: csontok voltak benne, de nem emberé.","shortLead":"A tudósokat éveken át foglalkoztatta, milyen maradványokat rejthet az az agyagfej, amelyet 1968-ban fedeztek fel...","id":"20200423_koponya_agyagfej_lelet_juh_szebria_hakaszfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c99b9a57-c0ff-4113-94d2-fbd3d0c10447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f142d-3097-43eb-914a-c5b057374137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koponya_agyagfej_lelet_juh_szebria_hakaszfold","timestamp":"2020. április. 23. 12:03","title":"Emberi koponya helyett valami egész más került elő a titokzatos szibériai agyagfejből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak...","id":"20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92c9b2-0ee2-4214-8dc9-8fc664a36d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 23. 12:06","title":"Koronavírus: 850-en vannak kórházban, 61-en lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mezőgazdaságban nagy a munkaerőhiány, ám a járvány miatt utcára kerülőknek csak kis része áramlik az ágazatba, és nagyon hiányoznak a vendégmunkások.","shortLead":"A mezőgazdaságban nagy a munkaerőhiány, ám a járvány miatt utcára kerülőknek csak kis része áramlik az ágazatba, és...","id":"20200422_mezogazdasag_vendegmunkas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3a01d0-31d1-407d-b8a9-2b1ce3192e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_mezogazdasag_vendegmunkas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:07","title":"Óriási a munkaerőhiány a mezőgazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]