[{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A színész sajátos módon segítette ki újdonsült barátját, akit a neve miatt kicsúfoltak az iskolatársai.","shortLead":"A színész sajátos módon segítette ki újdonsült barátját, akit a neve miatt kicsúfoltak az iskolatársai.","id":"20200423_tom_hanks_irogep_corona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f9939-e03a-4089-a461-6fa9f27ea537","keywords":null,"link":"/elet/20200423_tom_hanks_irogep_corona","timestamp":"2020. április. 23. 14:18","title":"Senki nem vigasztal úgy, ahogy Tom Hanks tette egy kisfiúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik a hátrányos helyzetben, leszakadt régiókban élő embereket segítik a koronavírus elleni küzdelemben. ","shortLead":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik...","id":"20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4ef77-aae4-4b3f-9fa3-5928c0fc7b4c","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","timestamp":"2020. április. 24. 10:42","title":"Tekintélyes összeggel segít Beyoncé ott, ahol most a legnagyobb szükség van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki nem elégedett a megállapított jegyeivel, elmehet szóbelizni.","shortLead":"Aki nem elégedett a megállapított jegyeivel, elmehet szóbelizni.","id":"20200423_erettsegi_szlovakia_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19c71b7-6450-4715-a603-d65ba803365b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_erettsegi_szlovakia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 15:05","title":"Nem lesz idén érettségi Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingyen, nagy hírverés nélkül mentőautót kezdett el vezetni Maurizio Arrivabene.","shortLead":"Ingyen, nagy hírverés nélkül mentőautót kezdett el vezetni Maurizio Arrivabene.","id":"20200423_Onkentes_mentos_Ferrari_Arrivabene_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71d650e-171d-4b32-91b4-303927d1e9f9","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Onkentes_mentos_Ferrari_Arrivabene_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 18:27","title":"Önkéntes mentősnek állt a Ferrari egykori csapatfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8fc6b-2fad-4420-89b3-a01d131a9410","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha a Drágám, a kölyök marha nagy lett című filmet látnánk legóval. ","shortLead":"Mintha a Drágám, a kölyök marha nagy lett című filmet látnánk legóval. ","id":"20200424_Felnagyitotta_felnott_meretre_egy_Lego_gokartot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8fc6b-2fad-4420-89b3-a01d131a9410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3ee68b-7b2b-44fd-8b0a-86eb821b4dc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_Felnagyitotta_felnott_meretre_egy_Lego_gokartot","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Fogta a Lego Technic gokartot és felnagyította felnőtt méretre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játssza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","shortLead":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játssza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","id":"20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9415acca-96a8-4ba7-b328-29d3a65dcf0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","timestamp":"2020. április. 24. 11:35","title":"Két Sherlock is feltűnik Frankenstein szerepében a brit Nemzeti Színház ingyenes közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedő furcsa karaktersor nemcsak az iPhone-okat, még az iPadeket is képes megakasztani. A nem kis bosszúságot okozó szöveget üzenetekben terjesztik, elsősorban “viccből”.","shortLead":"Egy most terjedő furcsa karaktersor nemcsak az iPhone-okat, még az iPadeket is képes megakasztani. A nem kis...","id":"20200424_iphone_ipad_lefagyasztasa_uzenet_kulonleges_karakter_messages_alkalmazas_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e0fbf-4770-472d-bf1d-122f88c4d2e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_iphone_ipad_lefagyasztasa_uzenet_kulonleges_karakter_messages_alkalmazas_ios","timestamp":"2020. április. 24. 19:18","title":"Vigyázzon, megint furcsa üzenettel idegesítik az iPhone-osokat, lefagy tőle a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f18203a-4c53-4323-9dfd-23e217a89505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kicsit aktualizálták a bristoli falfestményt.","shortLead":"Kicsit aktualizálták a bristoli falfestményt.","id":"20200423_Maszkot_huztak_Banksy_egyik_alkotasara_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f18203a-4c53-4323-9dfd-23e217a89505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642da83b-3a76-4eda-b8c0-9d2c6756d27b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Maszkot_huztak_Banksy_egyik_alkotasara_is","timestamp":"2020. április. 23. 14:34","title":"Maszkot húztak Banksy egyik alkotására is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]