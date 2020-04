Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ff560a7-ebca-4ef4-ba01-5e3e0c4412c2","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, ahol történelmileg nagyra értékelik az egyén szabadságát, és gyanakvóak a kormányzati hatalommal szemben, várható volt, hogy a járvány miatt elrendelt lezárásokat és kijárási korlátozásokat nehezen fogadják el a polgárok. A vírus elleni védekezést figyelmen kívül hagyó tüntetéseket azonban több tényező is táplálja.","shortLead":"Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, ahol történelmileg nagyra értékelik az egyén szabadságát, és gyanakvóak...","id":"20200425_Mennyit_er_a_szabadsag_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ff560a7-ebca-4ef4-ba01-5e3e0c4412c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc67f88-91f6-43f2-adbc-a614cdbc9556","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Mennyit_er_a_szabadsag_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 25. 19:00","title":"Mennyit ér a szabadság járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"","category":"vilag","description":"A templomok könnyítéseket kaptak a korlátozások alól, de a híveknek távolságot kell tartaniuk.","shortLead":"A templomok könnyítéseket kaptak a korlátozások alól, de a híveknek távolságot kell tartaniuk.","id":"20200426_Helyjegyet_kell_valtani_az_egyik_templomba_DelKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201df262-a933-45f0-b666-dc713bdf67f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Helyjegyet_kell_valtani_az_egyik_templomba_DelKoreaban","timestamp":"2020. április. 26. 14:37","title":"Helyjegyet kell váltani az egyik templomba Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az energiaszolgáltatók hiába ígérték meg, hogy fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyeknek, és kisvállalkozásoknak segítséget nyújtanak, inkább a behajtást választják.\r

","shortLead":"Az energiaszolgáltatók hiába ígérték meg, hogy fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyeknek, és kisvállalkozásoknak...","id":"20200426_Beszednek_az_energia_szolgaltatok_az_adossagokat_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32bcc97-ad59-4edf-8d9e-3627034eed2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Beszednek_az_energia_szolgaltatok_az_adossagokat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 26. 17:33","title":"Guardian: Behajtókat küldenek a brit energiaszolgáltatók a számlájukat késve fizetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik, Belgrád és Szkopje az elhalasztott parlamenti választás új időpontján gondolkodik, a turizmustól függő Montenegró pedig a strandok megnyitását készíti elő, hogy túléljék a helyi vállalkozások.","shortLead":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet...","id":"20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30edc96c-67e3-4fe4-8f38-90dc172ae87d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","timestamp":"2020. április. 26. 10:14","title":"Montenegró már a strandok megnyitásán gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit kedvezményes áron használhatnak a városlakók.\r

\r

","shortLead":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit...","id":"20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb52f57-124d-4e75-82dd-64c1baf1d462","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","timestamp":"2020. április. 25. 16:41","title":"Egy magyar kisváros úgy döntött, leteszteli a lakóit, az első órákban találtak is koronavírusos esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Mi általában űrrepülőket és nem orvosi eszközöket készítünk, de segíteni akarunk\" – közölte a koronavírus-járványra reagálva az amerikai űrhivatal (NASA).","shortLead":"\"Mi általában űrrepülőket és nem orvosi eszközöket készítünk, de segíteni akarunk\" – közölte a koronavírus-járványra...","id":"20200425_Urhajok_helyett_orvosi_eszkozoket_terveznek_most_a_NASAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efa24b7-e03a-4cff-acf0-dd23cfecb951","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_Urhajok_helyett_orvosi_eszkozoket_terveznek_most_a_NASAban","timestamp":"2020. április. 25. 09:23","title":"Űrhajók helyett orvosi eszközöket terveznek most a NASA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfit pár nappal azelőtt vittek be a tatabányai kórházba, mielőtt kiderült, hogy ott 21 dolgozó, és kilenc beteg is megfertőződött, az egyik orvos lélegeztető gépen van. A beteg lánya szerint, az édesapja is ott kaphatta el a vírust, de senki nem kért bocsánatot.","shortLead":"Egy idős férfit pár nappal azelőtt vittek be a tatabányai kórházba, mielőtt kiderült, hogy ott 21 dolgozó, és kilenc...","id":"20200425_Elhunyt_egy_idos_ferfi_koronavirusban_aki_a_tatabanyai_korhazban_kaphatta_el_a_virust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faa3cb8-6652-4592-8134-9a4002356110","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Elhunyt_egy_idos_ferfi_koronavirusban_aki_a_tatabanyai_korhazban_kaphatta_el_a_virust","timestamp":"2020. április. 25. 13:18","title":"Elhunyt egy idős férfi koronavírusban, aki a tatabányai kórházban kaphatta el a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tíz éve ezen a napon, április 25-én győzött a fülkeforradalom: Orbán Viktor és pártja kétharmaddal tarolt. A rendszerváltás óta nem tapasztalt területfoglalás kezdődött, kiépült és megszilárdult a Nemzeti Együttműködés Rendszere, létrejött egy új elit, közben egykori szövetségesek pillanatok alatt váltak kegyvesztetté, majd tűntek el. És Orbán hosszú távra tervez, reményei szerint még legalább ennyi van ebben a buliban. A NER-ről szóló cikksorozatunk első része e fölöttébb mozgalmas évtized ikonikus mozzanatait idézi fel - a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"Tíz éve ezen a napon, április 25-én győzött a fülkeforradalom: Orbán Viktor és pártja kétharmaddal tarolt...","id":"20200425_ner10_orban_fulkeforradalom_tiborcz_meszaros_ellenzek_kisvasut_putyin_foci_habony_rogan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfa61f7-8045-48c2-80c6-dfd40c211f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_ner10_orban_fulkeforradalom_tiborcz_meszaros_ellenzek_kisvasut_putyin_foci_habony_rogan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 25. 07:00","title":"Akik a jelent átírták: 25 kép a 10 éves NER születésnapi albumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]