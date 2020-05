Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai orvosok figyeltek fel rá először, az Egyesült Államokban pedig már el is kezdték a kísérleteket a famotidin nevű hatóanyaggal. A szakemberek bíznak benne, de egyelőre türelemre intenek.","shortLead":"Kínai orvosok figyeltek fel rá először, az Egyesült Államokban pedig már el is kezdték a kísérleteket a famotidin nevű...","id":"20200430_koronavirus_kezelese_gyogyszer_pepcid_famotidin_savlekoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1093c768-3ee4-429b-a763-ddc3a24f9101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_kezelese_gyogyszer_pepcid_famotidin_savlekoto","timestamp":"2020. április. 30. 08:33","title":"Találtak egy olcsó hatóanyagot, ami hatékony lehet a koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik abban, hogy jó üzleteket tud kötni.","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik...","id":"20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090dca8-d567-4818-8455-a80d919e5e71","keywords":null,"link":"/360/20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","timestamp":"2020. április. 30. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Jellinek Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0347c973-2428-4101-8582-ac54d24cfefb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány a veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott intézkedésekkel jóval több mint ezermilliárd forintról döntött, ebből dedikáltan a rászorulóknak 14 milliárd jutott .","shortLead":"A kormány a veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott intézkedésekkel jóval több mint ezermilliárd forintról döntött, ebből...","id":"202018_rendeles_elvitelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0347c973-2428-4101-8582-ac54d24cfefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0945280-d4eb-4632-b78f-fce176abe635","keywords":null,"link":"/360/202018_rendeles_elvitelre","timestamp":"2020. április. 30. 13:00","title":"Nem a szegények és a betegek iránti együttérzésről tanúskodik Orbán válságkezelése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879ebaa7-9344-43af-b26e-538eadaf56c1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha akarjuk, hathengeres fenevadként nyomul előre, de ha úgy hozza a sors, akkor akár egy egész napig képes tisztán elektromosan araszolni a városi dugóban. Itt az új bajor svájci bicska, egyenesen Amerikából. ","shortLead":"Ha akarjuk, hathengeres fenevadként nyomul előre, de ha úgy hozza a sors, akkor akár egy egész napig képes tisztán...","id":"20200501_zold_rendszamos_uj_bmw_x5_benzines_hibrid_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=879ebaa7-9344-43af-b26e-538eadaf56c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0887047-2b9c-432c-bafa-025c6c2f5a98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_zold_rendszamos_uj_bmw_x5_benzines_hibrid_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 01. 15:30","title":"A kecske és a káposzta esete – teszten a zöld rendszámos új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyag hulladékot, így polietilént, polipropilént és polisztirolt is lebontanak.","shortLead":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen...","id":"20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609f98ef-7021-4685-9d11-60541aa43362","keywords":null,"link":"/zhvg/20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. május. 01. 09:35","title":"Műanyagokat lebontó mikrobákat fejleszt egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A sztárközgazdász szerint jobb a többsebességes Európa, mint az, hogy senki nem halad előre.","shortLead":"A sztárközgazdász szerint jobb a többsebességes Európa, mint az, hogy senki nem halad előre.","id":"20200430_Politikai_es_fiskalis_uniot_javasol_Piketty_a_valsag_elkerulesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6a1d0e-59fa-42d0-9d4b-15b98037dea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_Politikai_es_fiskalis_uniot_javasol_Piketty_a_valsag_elkerulesere","timestamp":"2020. április. 30. 12:23","title":"Politikai és fiskális uniót javasol Piketty a válság elkerülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","id":"20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f00f3e3-cf6f-4589-8d1e-97815ce77066","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","timestamp":"2020. április. 30. 15:13","title":"Index: Mégsem lesz utólagos létszámcsökkentés a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem rektora, Merkely Béla kifejezetten optimista a járvány terjedését illetően.","shortLead":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem...","id":"20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86659413-fe52-4d15-bc27-9f72f6f76715","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 01. 21:38","title":"Merkely: Komoly járvány már nem lesz, remélem, hogy jövő tavaszra el is felejthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]