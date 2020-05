Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","id":"20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f660e-ed1e-460b-bad5-40d77e331d37","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","timestamp":"2020. május. 04. 10:58","title":"Tárgyalás nélkül ítéltetné el a Parlament előtti tüntetések három résztvevőjét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a Google adatai alapján.","shortLead":"Legalábbis a Google adatai alapján.","id":"20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7982c-50da-4012-974d-d002189866cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 03. 17:29","title":"A fővárosiak elég rendesen betartották a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég egér és billentyűzet: kompatibilis VR-eszköz, illetve az azt működtető, combos PC nélkül telepíteni sincs értelme. Aki viszont rendelkezik ilyesmivel, olyat láthat, ami egyelőre csak egy nagyon szűk rétegnek adatik meg.","shortLead":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég...","id":"20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262cb6e1-2a69-44ab-a331-eaf24409b844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","timestamp":"2020. május. 02. 20:00","title":"Zseniális az új Half-Life, csak ne lenne luxuscikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","shortLead":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","id":"20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feadfe1-0520-47a7-b0e2-4ad0b95a5f17","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","timestamp":"2020. május. 04. 16:46","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett Mészáros cégének a szennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki a Rentingo.com adataiból.","shortLead":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki...","id":"20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d817e73-80dc-45f2-91a4-f997455e475d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Zuhannak az albérleti díjak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","shortLead":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","id":"20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fc17c0-1ddc-42cf-a80e-8cffdd3d0be7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 03. 16:52","title":"Ha lesz nyolc futam, lesz érvényes világbajnok a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]