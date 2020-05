Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cc8c065-831e-4bfc-80a9-84a47fc8e94d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy a plugin hibrid autók környezettudatosnak mondott hajtásláncában ne lehetne találni néhány extra lóerőt?","shortLead":"Ki mondta, hogy a plugin hibrid autók környezettudatosnak mondott hajtásláncában ne lehetne találni néhány extra lóerőt?","id":"20200504_425_loerore_huztak_a_zold_rendszamos_audi_q5_divatterepjarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc8c065-831e-4bfc-80a9-84a47fc8e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4c4cd0-88fa-4cf9-9f5f-7339c8d71de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_425_loerore_huztak_a_zold_rendszamos_audi_q5_divatterepjarot","timestamp":"2020. május. 04. 11:21","title":"425 lóerőre húzták a zöld rendszámos Audi Q5 divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a Google adatai alapján.","shortLead":"Legalábbis a Google adatai alapján.","id":"20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7982c-50da-4012-974d-d002189866cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 03. 17:29","title":"A fővárosiak elég rendesen betartották a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mostani válság kezelésének módja a hitelfelvétel. Ám kérdés, mi kell ahhoz, hogy az európai államok ne kerüljenek adósságcsapdába?","shortLead":"A mostani válság kezelésének módja a hitelfelvétel. Ám kérdés, mi kell ahhoz, hogy az európai államok ne kerüljenek...","id":"20200504_Mibol_penzelik_a_virus_jarvany_elleni_tobbszaz_milliardos_csomagokat_az_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0293e9-b4d5-4a00-8067-4e018e4df8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Mibol_penzelik_a_virus_jarvany_elleni_tobbszaz_milliardos_csomagokat_az_allamok","timestamp":"2020. május. 04. 18:55","title":"Miből pénzelik a vírusjárvány elleni több százmilliárdos csomagokat az államok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília. Arról egyáltalán nem beszélt, hogy bizonyos ellátásokat negatív PCR teszttel lehet igénybe venni, ahogy arról sem, hogyan lehet ilyen teszteket csináltatni. ","shortLead":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília...","id":"20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210b0f2-e8b6-433b-ae13-96b3b02beac1","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2020. május. 04. 11:22","title":"Müller: Nem lehet úgy orvoshoz menni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány árnyékában választottak alkotmánybíróvá.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány...","id":"202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61490ee-a20e-4ca3-86cf-09fae49b9602","keywords":null,"link":"/360/202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","timestamp":"2020. május. 04. 13:00","title":"Surranópályán jutott az új alkotmánybíró a kádertemetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség.\r

","shortLead":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást...","id":"20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50352ca3-6af5-4b73-984b-4c142bfdcbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","timestamp":"2020. május. 05. 05:54","title":"Pintér Sándor jobbkezének adta ki magát egy cukrász, hogy átverjen egy házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","shortLead":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325d822e-dd34-4281-a011-bfd3c66586d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","timestamp":"2020. május. 04. 08:36","title":"Átlépte a 3,5 milliót a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]