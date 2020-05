Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","shortLead":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","id":"20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a5bff7-101f-44a4-85ce-ee0e76a5bfe8","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","timestamp":"2020. május. 03. 12:18","title":"Hétfőn újranyit a Szegedi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos kimenetelű baleset.","shortLead":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos...","id":"20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d009a-781c-4aa6-99b0-3617e4ee1c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 04. 09:32","title":"Egyetlen halálos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","shortLead":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","id":"20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86883a3f-4b1f-46bc-8135-d3b682a7322f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","timestamp":"2020. május. 03. 13:45","title":"Polgárháborút vizionál és anarchiát jósol Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tocilizumab-terápiával kezelték őket, egyiküket már felébresztették. 