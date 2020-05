Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","shortLead":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","id":"20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625c7ba-d373-4748-a693-0c6f00e861c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","timestamp":"2020. május. 06. 10:53","title":"Vádat emeltek a Fradi-szurkoló ellen, aki tűzijátékot adott a gyereke kezébe egy meccsen és az felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e7c517-b045-48b8-8141-02811b3ece70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több tagállamban részlegesen újraindult a gazdasági élet.","shortLead":"Hétfőtől több tagállamban részlegesen újraindult a gazdasági élet.","id":"20200504_egyesult_allamok_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e7c517-b045-48b8-8141-02811b3ece70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381e3a11-a002-43bf-94c5-e093ac0d22bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_egyesult_allamok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 21:12","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 67 ezren haltak bele a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javul a járványhelyzet a déli határainknál, Szlovéniában már két napja nincsenek új fertőzöttek, Horvátországban egy nap alatt már csak öt új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Javul a járványhelyzet a déli határainknál, Szlovéniában már két napja nincsenek új fertőzöttek, Horvátországban...","id":"20200504_koronavirus_fertozott_Szlovenia_jarvany_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d684021b-7c63-4650-9e6a-bc6b8683a677","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_fertozott_Szlovenia_jarvany_horvatorszag","timestamp":"2020. május. 04. 18:19","title":"Egymás után két napon nem találtak új koronavírus-fertőzöttet Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","shortLead":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","id":"20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bddd5b1-6b06-4796-89d4-58cca4a6071a","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 06:10","title":"Elkaptak Chilében hat embert az \"évszázad rablása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen termékekre nőtt meg leginkább a kereslet a korlátozások idején.","shortLead":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen...","id":"20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9fb51c-f949-4abe-ac9e-af5e7fa583ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","timestamp":"2020. május. 05. 15:10","title":"Hatmilliárd forintot visz el az Erste eredményéből a törlesztési moratórium és a bankadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi vizsgák a matematika írásbelikkel.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi...","id":"20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0989ae-040d-4d95-8b36-bbc87dec2942","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","timestamp":"2020. május. 05. 05:28","title":"Matematikából érettségiznek a középiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","shortLead":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","id":"20200505_BMW_oratekeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061b00da-2d7f-4db7-965e-08cf943aab46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_BMW_oratekeres","timestamp":"2020. május. 05. 16:14","title":"A BMW-kben a legnépszerűbb az óratekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, nem Budapest lett az.","shortLead":"Hát, nem Budapest lett az.","id":"20200506_becs_a_vilag_legzoldebb_varosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65c4355-c992-4438-b243-439545346511","keywords":null,"link":"/elet/20200506_becs_a_vilag_legzoldebb_varosa","timestamp":"2020. május. 06. 16:11","title":"Megválasztották a világ legzöldebb városát, nincs is messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]