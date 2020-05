Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni egy hatéves, vérzőfejű gyereket.Nem kellett kétszer kérnie.","shortLead":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni...","id":"20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98f6da1-cfcd-4a8f-add2-23db6b7c08ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":" A pirosnál várakozó rendőröket kérte meg az apa, felvezetést kaptak a kórházba menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","shortLead":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","id":"20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b7910-0a26-47c1-b67a-cac33e60ba5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","timestamp":"2020. május. 10. 15:21","title":"Conte: \"Az olaszok a nyarat már nem az erkélyen fogják tölteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán kevesebben tudják – az 1940-es években a náci politikai propaganda is felhasznált a maga céljaira.","shortLead":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán...","id":"20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff966af-53bd-47d2-9dd6-0f6aa800aaf2","keywords":null,"link":"/360/20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","timestamp":"2020. május. 09. 13:00","title":"Bántotta, hogy lehazugozták, de ezt se hitték el neki – 300 éve született Münchhausen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48986a6-0686-4656-9ed1-473b9242bae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","timestamp":"2020. május. 10. 12:03","title":"Ez történt: bejárta a netet a vizsgán puskázásra átalakított számológép videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi mentőállomáshoz, az út közbeni kedélyes beszélgetésből derült ki mindez. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi...","id":"20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58fd90f-aecd-4538-9b75-60dbbedf5b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","timestamp":"2020. május. 10. 14:02","title":"Orbán a járási bajnokságig jutott az elsősegélynyújtó versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","shortLead":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","id":"20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16542852-4f54-4291-acf1-ab05167cbe36","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"A fesztivál elmarad, de a cannes-i versenyprogramról így sem kell lemondanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","id":"20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e1e991-4313-45e1-8160-414e06594bf0","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","timestamp":"2020. május. 09. 15:16","title":"A tanórák jó részét a járvány után is ki lehetne váltani távoktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok, akik vállalják, hogy a járvány alatt nem hagyják el az épületet.","shortLead":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok...","id":"20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ca3021-dc8c-42c3-a3b1-e86c44f1d106","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","timestamp":"2020. május. 10. 10:11","title":"Aláírásokat gyűjt a Fidesz a belvárosi hajléktalankarantén ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]