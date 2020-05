Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a korábbi, világjárványt nem okozó, de veszélyes rokon-koronavírusok is kimutatták, hogy a kórokozók képesek idegrendszeri fertőzést okozni. Magyar tudósok szerint a mostani vírus is rendelkezhet ezzel a képességgel.","shortLead":"Már a korábbi, világjárványt nem okozó, de veszélyes rokon-koronavírusok is kimutatták, hogy a kórokozók képesek...","id":"20200513_emberi_agy_koronavirus_idegrendszer_hipotalamusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6f4aa4-d1bd-49e6-b3a9-d837a6c0f584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_emberi_agy_koronavirus_idegrendszer_hipotalamusz","timestamp":"2020. május. 13. 10:33","title":"Magyar kutatók: Lehetséges, hogy a koronavírus bejut az agyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább tart eladni a lakásokat, de a vevők már bátrabban alkudozhatnak.\r

