[{"available":true,"c_guid":"4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","shortLead":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","id":"20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eccb88-290c-4f9e-b557-525bf226534f","keywords":null,"link":"/sport/20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","timestamp":"2019. június. 28. 20:44","title":"Már biztosan negyeddöntőbe jut a női kosárlabda-válogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban 9 százalékkal volt magasabb az átlagkereset, mint egy évvel korábban. Január–áprilisban pedig 10,4 százalékkal.","shortLead":"Áprilisban 9 százalékkal volt magasabb az átlagkereset, mint egy évvel korábban. Január–áprilisban pedig 10,4...","id":"20190628_Tiz_szazalek_ala_esett_a_beremelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372c1f88-f096-4a6a-89f0-2c77ad252942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Tiz_szazalek_ala_esett_a_beremelkedes","timestamp":"2019. június. 28. 09:39","title":"Tíz százalék alá esett a béremelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mindenki számára elérhetővé teszi a Google a Gmail mobilos változatának új funkcióját, miután már nem csak e-mailezni lehet majd a szolgáltatással.","shortLead":"Jövő héten mindenki számára elérhetővé teszi a Google a Gmail mobilos változatának új funkcióját, miután már nem csak...","id":"20190628_gmail_email_levelezes_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6124be34-c20b-42cb-bb9d-6a90c18bcf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_gmail_email_levelezes_google","timestamp":"2019. június. 28. 12:03","title":"Megújul a Gmail, jövő héttől már nem csak levelezni tud majd vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty globális kampányt és egy petíciót indít #BringAhmedHome néven, hogy a férfi végre hazamehessen a családjához Ciprusra.","shortLead":"Az Amnesty globális kampányt és egy petíciót indít #BringAhmedHome néven, hogy a férfi végre hazamehessen a családjához...","id":"20190628_Ciprusban_bizhat_Ahmed_H_hogy_hazamehessen_csaladjahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77541686-a36f-4b22-8b5d-6e5396da72e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ciprusban_bizhat_Ahmed_H_hogy_hazamehessen_csaladjahoz","timestamp":"2019. június. 28. 05:15","title":"Ciprusban bízhat Ahmed H., hogy hazamehessen családjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d175302-a797-4f7b-9876-454bb54e6854","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190627_ksh_munkanelkuliseg_foglalkoztatottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d175302-a797-4f7b-9876-454bb54e6854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39974f35-dca4-4cfa-933e-9037175d52d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_ksh_munkanelkuliseg_foglalkoztatottsag","timestamp":"2019. június. 27. 11:38","title":"Tovább csökkent a munkanélküliség, de a kormány titkos célja még nem teljesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","shortLead":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","id":"20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9ec56-5d6a-4bf9-8694-cc0084af5201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","timestamp":"2019. június. 27. 16:05","title":"Hatalmas leépítést jelentett be a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6904958-5621-4a7f-ad0c-1d46adb5f5ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember megsebesült a franciaországi lövöldözésben, megtalálták az elkövető holttestét, feltehetően végzett magával.\r

\r

","shortLead":"Két ember megsebesült a franciaországi lövöldözésben, megtalálták az elkövető holttestét, feltehetően végzett...","id":"20190627_Ongyilkos_lett_a_bresti_mecsetnel_lovoldozo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6904958-5621-4a7f-ad0c-1d46adb5f5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02bec67-d281-4e1c-9df0-7da3e0c689c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ongyilkos_lett_a_bresti_mecsetnel_lovoldozo_ferfi","timestamp":"2019. június. 27. 20:57","title":"Öngyilkos lett a bresti mecsetnél lövöldöző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat és fél éves gyermeket márciusban ölték meg, a holttestét egy patakban találták meg.","shortLead":"A hat és fél éves gyermeket márciusban ölték meg, a holttestét egy patakban találták meg.","id":"20190627_Vadat_emeltek_a_szekszardi_kislany_gyilkosa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6158dda3-d202-4f87-8c32-fb2fef44f614","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Vadat_emeltek_a_szekszardi_kislany_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. június. 27. 10:25","title":"Vádat emeltek a szekszárdi kislány gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]