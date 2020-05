Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","shortLead":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","id":"20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d57575-9b7c-4ed5-9d9d-d135f095325d","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 13. 16:28","title":"Fürdőszövetség: Felelőtlenség volt a hétvégén kinyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben. A koronavírus-járvány miatt közülük több mint 1,3 millióan tértek vissza hazájukba. A nyitás után visszamehetnek-e? Egyáltalán vissza akarnak térni Európa nyugati felére, ahol rohamtempóban növekszik a munkanélküliség?","shortLead":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben...","id":"20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df647d3-e3c1-47f0-9aeb-ac858066b35a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","timestamp":"2020. május. 14. 06:44","title":"Mi lesz a Nyugatról a járvány miatt hazatért vendégmunkásokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt az országban, több mint felük idősotthonokban halt meg.","shortLead":"Az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt az országban, több mint felük...","id":"20200513_svedorszag_idosotthonok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb42c0-f39a-4ed0-9882-eb0ed5e86efa","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_svedorszag_idosotthonok_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 13. 18:43","title":"Pusztít a svéd idősotthonokban a koronavírus, 10 ezer új gondozót vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Euró- és dollármilliárdok röpködnek a válságkezelésben, akár a szabályokat is felrúgva. Közben az EU a kínai felvásárlások elkerülésére szabályt készít.","shortLead":"Euró- és dollármilliárdok röpködnek a válságkezelésben, akár a szabályokat is felrúgva. Közben az EU a kínai...","id":"20200514_Ment_es_ved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e15f1d-00b8-483d-91cf-8c3d7cf742ed","keywords":null,"link":"/360/20200514_Ment_es_ved","timestamp":"2020. május. 14. 11:00","title":"Az unió és Amerika menti a menthetőt, de a válságban sem vehetik le a szemüket Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb változat. Egyre biztosabb e készülék neve is.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb...","id":"20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c3448-4302-4aa6-8f49-4555f4748081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. május. 15. 11:03","title":"A Samsung új mobilja lehet a legolcsóbb összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi közösséget, de van megoldás.","shortLead":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi...","id":"20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c378a014-5b95-47b8-b69c-886db1afc52d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","timestamp":"2020. május. 15. 12:30","title":"Így teremthetünk munkahelyi közösséget home office-ban is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8979e951-48f5-4c89-8894-c058243615e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas és igen nehéz luxusautó mozgatásáról egy biturbó V8-as erőforrás gondoskodik. ","shortLead":"A hatalmas és igen nehéz luxusautó mozgatásáról egy biturbó V8-as erőforrás gondoskodik. ","id":"20200514_kek_villogos_pancelozott_uj_a8assal_rukkolt_elo_az_audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8979e951-48f5-4c89-8894-c058243615e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b725cf5-00b5-4837-bb9b-e3eb611499ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_kek_villogos_pancelozott_uj_a8assal_rukkolt_elo_az_audi","timestamp":"2020. május. 14. 09:47","title":"Kék villogós páncélozott új A8-assal rukkolt elő az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok az olyan videó, amelyben félrevezetik a nézőket.","shortLead":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok...","id":"20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5d4c3-f06d-4080-84c9-c6fcf39af9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","timestamp":"2020. május. 14. 19:23","title":"Ön is látta YouTube-on? Milliók nézik a félrevezető koronavírusos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]