Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5016049-c129-41fb-8ebc-298f20101c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágykiürítések miatt nem műtötték meg a beteg polipját, otthonában halt meg, miközben a család a mentőket hívta telefonon. ","shortLead":"Az ágykiürítések miatt nem műtötték meg a beteg polipját, otthonában halt meg, miközben a család a mentőket hívta...","id":"20200517_Hazakuldtek_a_korhazbol_otthonaban_halt_meg_egy_obudai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5016049-c129-41fb-8ebc-298f20101c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45547aa7-24b4-4831-9313-1c865647597f","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Hazakuldtek_a_korhazbol_otthonaban_halt_meg_egy_obudai_ferfi","timestamp":"2020. május. 17. 10:46","title":"Hazaküldték a kórházból, otthonában halt meg egy óbudai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma már a sarkvidéki kutatóexpedíciók krónikása. Portré.","shortLead":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma...","id":"202020_horvath_eszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81218aa9-cd3b-4c82-a00f-4f4ee0e27e8e","keywords":null,"link":"/360/202020_horvath_eszter","timestamp":"2020. május. 18. 11:00","title":"\"Mínusz 40 fok körül már lassabban működik a fényképezőgép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország leggyorsabb milliója jött össze.","shortLead":"Az ország leggyorsabb milliója jött össze.","id":"20200518_Mar_otmillioan_elnek_UjZelandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e326e547-40f5-4bfa-94e0-90e684198fef","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Mar_otmillioan_elnek_UjZelandon","timestamp":"2020. május. 18. 06:08","title":"Már ötmillióan élnek Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyő most nem kell.","shortLead":"Az esernyő most nem kell.","id":"20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b66672b-3520-4594-9714-70fb67be11b1","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","timestamp":"2020. május. 18. 05:45","title":"Nyárias idővel indít a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Január végén jelentette be a kerület, hogy közterület-használati engedélyhez köti az e-rollerek utcai tárolását. Most bekeményítenek.\r

","shortLead":"Január végén jelentette be a kerület, hogy közterület-használati engedélyhez köti az e-rollerek utcai tárolását. Most...","id":"20200516_birsag_terezvaros_eroller_lime_kozterulet_hasznalat_soproni_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba0782c-6d08-4c37-aef1-9f739f26589b","keywords":null,"link":"/elet/20200516_birsag_terezvaros_eroller_lime_kozterulet_hasznalat_soproni_tamas","timestamp":"2020. május. 16. 18:27","title":"Bírságolni kezdik a széthagyott rollereket Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Rémhírrendőrség, önmérséklet, bennszülött, tranzitbűnözés, nyunyóka.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1101de27-1d90-43c9-b113-8b537fc3e2dd","keywords":null,"link":"/360/20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. május. 17. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes felfedezte nyunyóka országát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot a Microsoft. A redmondiak azonban cáfolták az értesülést.","shortLead":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot...","id":"20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc79ccdc-bcdd-4594-8a8f-be5cdb11c620","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","timestamp":"2020. május. 16. 18:03","title":"Izgalmasnak tűnik, csak hát nem igaz: a Microsoft nem vásárolja fel a MicroVisiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","shortLead":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","id":"20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5229d4-0797-42a6-8759-30538e9a8ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","timestamp":"2020. május. 17. 18:00","title":"Lazítottak a franciák, napok alatt lett több tucat új vírusgócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]