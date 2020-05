Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon...","id":"20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb3a75-2665-44e6-a104-16e1b0802c32","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Öt rendőr kellett a gyulai \"álhírterjesztő\" előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai diákok a koronavírus-járvány miatt odahaza oldhatták meg a magyar érettséginek megfelelő vizsgáikat. A megoldott feladatsor beadásánál derült csak ki, hogy akinek túl jó telefonja van, az bukhatja az egészet, a webes rendszer ugyanis nem boldogul a legújabb csúcsmobilok által használt képformátummal.","shortLead":"Az amerikai diákok a koronavírus-járvány miatt odahaza oldhatták meg a magyar érettséginek megfelelő vizsgáikat...","id":"20200522_amerika_vizsga_ap_teszt_heic_kepformatum_tomorites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea907c10-b3d2-4f93-b544-e83514f0b16e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_amerika_vizsga_ap_teszt_heic_kepformatum_tomorites","timestamp":"2020. május. 22. 11:03","title":"Tízezrével buknak diákok az amerikai felvételin, mert a rendszer nem tudja értelmezni a 2017 óta használt képformátumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c19198-fe94-4f42-854c-411bf88d9a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hónapok óta nincs munkája a művészeknek, zenészeknek és színészeknek a kijárási korlátozások miatt és a korlátozások feloldása után sem lesznek még jó darabig rendezvények.","shortLead":"Hónapok óta nincs munkája a művészeknek, zenészeknek és színészeknek a kijárási korlátozások miatt és a korlátozások...","id":"20200523_A_Magyar_Muveszeti_Akademiahoz_fordul_a_fovaros_hogy_tamogassak_a_bajba_jutott_muveszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c19198-fe94-4f42-854c-411bf88d9a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a66a7b2-e149-4d27-8408-1b7b30ad1cf4","keywords":null,"link":"/kultura/20200523_A_Magyar_Muveszeti_Akademiahoz_fordul_a_fovaros_hogy_tamogassak_a_bajba_jutott_muveszeket","timestamp":"2020. május. 23. 12:17","title":"A Magyar Művészeti Akadémiához fordul a főváros, hogy támogassák a bajba jutott művészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával működnek, vagy UV-sterilizáló technológiával vannak felszerelve.","shortLead":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával...","id":"20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be1ce3f-ad62-4d78-a349-03f35b78410f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 18:15","title":"Nem csak a klímát, a ventilátorokat is betiltották a vendéglátóhelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miközben homályos ügyletekkel tarkítva beindult a magyar hadsereg régóta halogatott modernizálása, afféle úri mulatsággá vált a kiszuperált harcászati eszközök vásárlása.","shortLead":"Miközben homályos ügyletekkel tarkítva beindult a magyar hadsereg régóta halogatott modernizálása, afféle úri...","id":"202021__hobbiharckocsik__hadi_beszerzesek__torok_kapcsolat__fegyverbaratsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f47a7b5-2a93-4a2b-8cb0-1aa1731630ca","keywords":null,"link":"/360/202021__hobbiharckocsik__hadi_beszerzesek__torok_kapcsolat__fegyverbaratsag","timestamp":"2020. május. 23. 08:15","title":"Mészáros páncélossal menőzik, üzlettársa milliárdos üzletet visz a honvédséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását – állapította meg egy tíz országban végzett kísérlet.","shortLead":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását –...","id":"20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7af14c-984e-49e8-8133-45436897e690","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","timestamp":"2020. május. 23. 19:14","title":"A remdesivir immár bizonyítottan hatékony a koronavírus ellen, de egyedül nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044726e1-1e15-4dff-83b9-92b77c91e261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autó keltezése között közel 40 év telt el, de az alapvonások nagyon hasonlóak.","shortLead":"A két autó keltezése között közel 40 év telt el, de az alapvonások nagyon hasonlóak.","id":"20200523_melyik_tetszik_jobban_az_eredeti_vagy_a_2020as_hipermodern_lada_samara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044726e1-1e15-4dff-83b9-92b77c91e261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb8e74f-7d1c-4c44-a068-89f333eaa2ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200523_melyik_tetszik_jobban_az_eredeti_vagy_a_2020as_hipermodern_lada_samara","timestamp":"2020. május. 23. 06:41","title":"Melyik tetszik jobban: az eredeti vagy a 2020-as hipermodern Lada Samara?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","shortLead":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","id":"20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fbbe3-2036-453f-b161-c9f70e9ce920","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","timestamp":"2020. május. 21. 22:01","title":"Koronavírusos anyák adtak életet egészséges gyermekeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]