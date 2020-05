Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért, mert nem volt kire bíznia a gyerekét. 2020. május. 25. 19:20 Nem volt kire bízni a gyereket, ezért kellett megszegni a karantént -–állítja a brit kormányfő tanácsadója Donald Trump viszont nemrég azt közölte, ő megelőzésképpen szedi a szert. 2020. május. 25. 21:02 Felfüggesztette a WHO a hidroxiklorokin klinikai tesztjét Volt ökölharc, szabálytalan előzések és porig égett autó is. 2020. május. 26. 12:05 Megnyitottak egy versenypályát a korlátozások után, egyből elszabadult a pokol A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot. 2020. május. 25. 18:58 A CÖF virtuális békemenetet hirdet Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást? 2020. május. 26. 20:10 Élelmiszerért állnak sorba az USA éléskamrájában A járványhelyzet egyik nagy nyertese a titkosított kommunikációra alkalmas Wickr, amely Magyarországon is kiugró népszerűségre tett szert. Biztonsági kutatók szerint ennek oka nem a home office-hoz köthető. 2020. május. 26. 10:33 A veszélyhelyzet alatt gyűjtött rengeteg új magyar felhasználót egy titkosított üzenetküldő Itt az új stílusgyakorlat énekhangra és koronavírusra. 2020. május. 27. 08:40 „A saját melóval csak szarakszom, és fogyóban van a Xanaxom" Az előrejelzések szerint a hőhullámot még napokig megszenvedi az ország, csak péntektől várhatóak viharok. 2020. május. 26. 20:10 Ötven fokos hőség pusztít Indiában