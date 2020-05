Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d809ed85-1d1a-4868-bbf9-540a60bffb1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta szökésben volt az elfogott férfi, többek között csalás miatt keresték.","shortLead":"Évek óta szökésben volt az elfogott férfi, többek között csalás miatt keresték.","id":"20200529_korozes_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d809ed85-1d1a-4868-bbf9-540a60bffb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2035403-9a6b-40ed-8d9b-77e7b517c200","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_korozes_elfogas","timestamp":"2020. május. 29. 18:15","title":"Két tucat körözést adtak ki a toplistás bűnöző ellen, akit Budapesten fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","shortLead":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","id":"20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b9210-63ca-4af6-be87-f13d8965667c","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. május. 30. 13:59","title":"Kínában gyártották a maszkokat, amiket az Operatív Törzs szerint meg kellett semmisíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem kötelező a maszkviselés, ha az emberek tartják egymástól a kétméteres biztonsági távolságot.","shortLead":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem...","id":"20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a43b0-ec2e-4f3f-835e-e3ea79f5f88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","timestamp":"2020. május. 30. 17:40","title":"Föl-, illetve belélegzés: a lengyelek lassan búcsúznak a maszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására kényszerítették, így már a negyvenes éveinek a közepén járt, mire a zsenialitása érvényesülhetett, olyannyira, hogy Nobel-díjat kapott.","shortLead":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására...","id":"20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794c8ea-5d91-4914-885b-f0cd2a4b0280","keywords":null,"link":"/360/20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","timestamp":"2020. május. 29. 19:00","title":"100 éve született a kényszerpályák zsenije, aki kimatekozta a blöffölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal rendelkezők kevésbé tartanak ettől.","shortLead":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal...","id":"20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05d0e99-e234-4329-8c37-5eaf5133dcca","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","timestamp":"2020. május. 31. 13:24","title":"Kiszolgáltatottnak érzi magát a negyvenes, ötvenes korosztály a munkaerőpiacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített. Az Alkotmánybíróság is csak egy dologban adott neki igazat: a nevét nem kellett volna közölniük a lapoknak. Igaz, emiatt megsemmisített hat kúriai ítéletet.","shortLead":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített...","id":"20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5dcd3e-5830-49f7-8d72-b6cd6e7d9403","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 29. 17:22","title":"Tarsoly Csaba titkárának csak a nevét nem lett volna szabad közzétenni – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja tartani a lépést. Annak idején \"istencsászárok\" mondták, hogy amit csinál, az földönkívüli. Erre szükség lenne most is, amikor a jövőre halasztott olimpiáért dolgozik. ","shortLead":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja...","id":"20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462d739-69b4-4ca8-8498-6011c5b2fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","timestamp":"2020. május. 30. 14:00","title":"\"Ha az edzőm azt mondta, át tudok ugratni 30 emeletet, tudtam, képes leszek rá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]