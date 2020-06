Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat.","shortLead":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","shortLead":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","id":"20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a35b2-0231-4cb5-bf0f-33c48cc3d10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","timestamp":"2020. június. 08. 07:59","title":"Kínában már a Nissan Leafet is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7ef073-911d-4e25-927d-1ad1a98375d3","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A jó stand-up akkor igazán jó, ha nemcsak a nevetőizmokat, hanem a lelket is megdolgozza. Hannah Gadsby ezen a téren elment a határokig, és senki nem tud úgy beszólni Louis C. K.-nek, mint ő.","shortLead":"A jó stand-up akkor igazán jó, ha nemcsak a nevetőizmokat, hanem a lelket is megdolgozza. Hannah Gadsby ezen a téren...","id":"20200606_A_leszbikus_autista_poengyilkos_visszatert_es_meg_mindig_zsenialis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7ef073-911d-4e25-927d-1ad1a98375d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c22cdde-41c0-4a77-bb7e-1507c3256b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20200606_A_leszbikus_autista_poengyilkos_visszatert_es_meg_mindig_zsenialis","timestamp":"2020. június. 06. 20:00","title":"A leszbikus, autista poéngyilkos visszatért, és még mindig zseniális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátországban harmadik napja nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, Szlovéniában stagnál az esetek száma - derült ki a válságstábok vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Horvátországban harmadik napja nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, Szlovéniában stagnál az esetek száma...","id":"20200607_Nincs_uj_virusos_ujabb_enyhites_jon_a_horvatorszagi_boltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5ec554-69f9-4682-af3f-dc524b87ed42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Nincs_uj_virusos_ujabb_enyhites_jon_a_horvatorszagi_boltokban","timestamp":"2020. június. 07. 15:40","title":"Nincs új vírusos, újabb enyhítés jön a horvátországi boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","shortLead":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","id":"20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a4d58f-6bf2-4388-b394-9337cbee0a45","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2020. június. 07. 19:23","title":"Fekete-Győr András maradt a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","shortLead":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f499a-c74d-4a98-b4ae-63743ecb8561","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 13:48","title":"Szabó Kimmel Tamás visszautasítja a TV2 állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdas adatok segítségével mutatja be a koronavírus-járvány hatását az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió új weboldala.","shortLead":"Műholdas adatok segítségével mutatja be a koronavírus-járvány hatását az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió...","id":"20200608_koronavirus_jarvany_muholdfelveltel_esa_europai_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8856eaa-b8fa-4e5f-b948-55f154e92f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_koronavirus_jarvany_muholdfelveltel_esa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:33","title":"Megmutatják a műholdak: ilyen hatással volt Európára a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]