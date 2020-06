Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","shortLead":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","id":"20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90379d69-9ed2-40d5-8b30-2429385d15a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","timestamp":"2020. június. 14. 10:31","title":"Vége a szuperolcsó bécsi fapados repülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","shortLead":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","id":"20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b5afe-5917-47b9-beb3-3babf2fea0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","timestamp":"2020. június. 13. 18:03","title":"Új chip új iPhone-okba: 3 nm-es technológiával készül az Apple A16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a385fd6-b1d4-494c-a875-65c0073ee941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","timestamp":"2020. június. 14. 09:21","title":"100 kilométer elektromosan, a többi benzinnel: ezt tudja a BMW új hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak krónikus idős betegek voltak. 