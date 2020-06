Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A 8. és a 10. kerület tűnhet a legjobb választásnak, míg az 5. és 12. kerületben már alacsonyabbak a hozamok. Kiszámolták, hol érdemes lakást venni Budapesten, ha a kiadásából akarunk megélni
2020. június. 16. 11:36

A legendás libidóval rendelkező Diego gyakorlatilag egymaga mentette meg a faját a kihalástól.
Visszavonul Diego, a szexuálisan túlfűtött galápagosi óriásteknős
2020. június. 16. 14:33

Már a járvány előtt is gyengélkedett az építőipar, azóta pedig csak romlott a helyzet.
Tovább gyengül a magyar építőipar
2020. június. 15. 09:06 A veszélyhelyzet megszűnése után a járványügyi bevetési egység fog részt venni az elsődleges feladatok végrehajtásában. Az egység vezetője egészen széles körben intézkedhet, látogatási tilalmat, kijárási tilalmat, területlezárást, és kijárási korlátozást is rendelhet.
Bemutatták a járványügyi bevetési egységet, kijárási tilalmat is elrendelhet a vezetője
2020. június. 16. 08:12

Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.
Egy tanítónő is szembeszállt a szlovákiai késes ámokfutóval
2020. június. 15. 19:42

Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.
Egyetlen új áldozata van a koronavírusnak
2020. június. 15. 08:30

Az egyikben működött anno Ady és Babits törzshelye.
Németek védették le két Andrássy úti palota nevét
2020. június. 15. 10:00

Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.
150 métert zuhant és meghalt a 16 éves francia falmászó-világbajnok
2020. június. 15. 19:06