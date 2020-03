Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","shortLead":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","id":"20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f288c5-2916-4308-b3ab-1feda78e32f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","timestamp":"2020. március. 11. 21:33","title":"Balesetben meghalt egy 25 éves férfi Seregélyesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","shortLead":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","id":"20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef3d7e-1f67-4cb1-b174-5a1305aca8c2","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","timestamp":"2020. március. 12. 12:49","title":"Koronavírusos a McLaren egyik tagja, visszalép az Ausztrál Nagydíjtól a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával – erre jutott a Los Angeles-i Operaház által megrendelt vizsgálat.","shortLead":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával...","id":"20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63164c42-ac92-47bf-aab3-9d4f7210d6f7","keywords":null,"link":"/elet/20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","timestamp":"2020. március. 11. 09:44","title":"A Los Angeles-i Operaház vizsgálata szerint is igazak a Plácido Domingo elleni zaklatási vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","shortLead":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","id":"20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eceb22-5579-4321-8221-144735ec8cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 10. 17:08","title":"Már 4 ezernél több áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","shortLead":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","id":"20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8902487-9901-4460-a9f6-b9fbbcf80d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","timestamp":"2020. március. 10. 22:54","title":"Negatív lett a közmédia munkatársának koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő térrel együtt.","shortLead":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő...","id":"20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93b3249-2fc9-4e63-a65f-782cf12a432e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","timestamp":"2020. március. 10. 16:37","title":"Lezárták Róma egyik legfőbb látványosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Milliók okozhatnak igazán nagy járványveszélyt az országban.","shortLead":"Milliók okozhatnak igazán nagy járványveszélyt az országban.","id":"20200312_Miert_jelent_kulonosen_nagy_veszelyt_a_koronavirus_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58483d53-e8a3-47b7-a991-242466b2f051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Miert_jelent_kulonosen_nagy_veszelyt_a_koronavirus_Amerikaban","timestamp":"2020. március. 12. 09:33","title":"Miért jelent különösen nagy veszélyt a koronavírus Amerikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező felháborítónak tartja a Vígszínház igazgatójának a reakcióját a személyét érő vádakra.\r

","shortLead":"A rendező felháborítónak tartja a Vígszínház igazgatójának a reakcióját a személyét érő vádakra.\r

","id":"20200312_Neder_Eszenyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db5385-963d-4d20-a4e3-44bc59c7df2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Neder_Eszenyi","timestamp":"2020. március. 12. 15:15","title":"Néder Panni Eszenyi Enikőnek: „Vedd komolyan a volt kollégáid nyilatkozatait!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]