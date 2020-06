Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","shortLead":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","id":"20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7661cd7e-30bd-4121-90fd-37c9e08ee8a1","keywords":null,"link":"/elet/20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","timestamp":"2020. június. 16. 17:28","title":"Szupererőt és új ellenségeket kap Super Mario a Legótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség pénzügyeinek felügyelete során.","shortLead":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi...","id":"20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c1689a-f32f-401d-9f29-50a406064b55","keywords":null,"link":"/sport/20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","timestamp":"2020. június. 16. 07:22","title":"Aján több tízezer dollárt kaphatott készpénzben a szponzoroktól és a szövetségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","shortLead":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","id":"20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7e378d-ef7e-4514-a6f5-b30bbff56b2a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","timestamp":"2020. június. 15. 19:42","title":"Egy tanítónő is szembeszállt a szlovákiai késes ámokfutóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","shortLead":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","id":"20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04108f94-6cdb-4411-8bbf-4858e7720a91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 09:22","title":"A lakásépítési kedv fittyet hány a koronavírus-járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány hatására megemelkedett azoknak az autóknak az aránya, amelyeket 15 éves koruk után hoztak be Magyarországra.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására megemelkedett azoknak az autóknak az aránya, amelyeket 15 éves koruk után hoztak be...","id":"20200615_a_rosszabb_minosegu_hasznaltautok_is_elmennek_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d9402-5f87-415a-addc-6d5b450cc3bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_a_rosszabb_minosegu_hasznaltautok_is_elmennek_most","timestamp":"2020. június. 15. 13:49","title":"Egyre öregebb autókkal töltik fel a magyar használtautó-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","shortLead":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","id":"20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d29700-35d0-436b-a1ad-d9b48e503284","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","timestamp":"2020. június. 16. 20:55","title":"Peking összes óvodája és iskolája bezár a járvány újjáéledése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","shortLead":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","id":"20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb83684-836f-46f8-962b-b398965a0abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 16. 09:48","title":"Fontos változások jönnek az Instagramra, jobb hely lehet a képmegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74726c05-7223-4a6c-b683-8eea67147965","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem kímélték a zivatarok az országot, rengeteg kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz.","shortLead":"Nem kímélték a zivatarok az országot, rengeteg kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz.","id":"20200616_vihar_felhoszakadas_idojaras_kar_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74726c05-7223-4a6c-b683-8eea67147965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d4ba87-b286-4b3b-a0cc-598a9f59e6cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_vihar_felhoszakadas_idojaras_kar_biztositas","timestamp":"2020. június. 16. 21:21","title":"Egyetlen hétvége alatt 1,5 milliárdos kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]