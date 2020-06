Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","shortLead":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","id":"20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422215a-c02f-481f-9c3e-4c5fc79d4f14","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. június. 18. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a kutyáját autója mögé kötő balotaszállási asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – derül ki a Frissdiplomás Kft. friss felméréséből. 