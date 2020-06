Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli...","id":"20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6837d3-0008-4d5d-90b6-c202ea1c5df7","keywords":null,"link":"/360/20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 07:44","title":"Radar360: Hatásos egy gyógyszer a vírus ellen, Kínában kiújult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","shortLead":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","id":"20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256855a-27fa-4660-aefd-a9dd624611df","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","timestamp":"2020. június. 16. 10:49","title":"Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","shortLead":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","id":"20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb83684-836f-46f8-962b-b398965a0abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 16. 09:48","title":"Fontos változások jönnek az Instagramra, jobb hely lehet a képmegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","shortLead":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","id":"20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99c1b0-e488-434a-b696-822cb6e1b85c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","timestamp":"2020. június. 16. 11:39","title":"Maszkban vették át a kisdiákok a bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39da229-7682-469f-9bb3-520435c633b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután, hogy pozitív lett a Covid-19-tesztje, kórházba szállították Olena Zelenszkát, az ukrán államfő feleségét.","shortLead":"Négy nappal azután, hogy pozitív lett a Covid-19-tesztje, kórházba szállították Olena Zelenszkát, az ukrán államfő...","id":"20200616_Korhaz_koronavirus_ukran_first_lady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39da229-7682-469f-9bb3-520435c633b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077c53d-3320-4c57-b7e4-41777faab1c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_Korhaz_koronavirus_ukran_first_lady","timestamp":"2020. június. 16. 11:31","title":"Koronavírussal vitték kórházba az ukrán elnök feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár jelentősen nőtt a megújuló energiaforrások aránya az elmúlt években, az eredmény több szempontból sem elég.","shortLead":"Bár jelentősen nőtt a megújuló energiaforrások aránya az elmúlt években, az eredmény több szempontból sem elég.","id":"20200616_megujuloenergia_fosszilistuzeloanyagok_energia_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e743a-a5d1-45bd-90ab-17eadb0019aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_megujuloenergia_fosszilistuzeloanyagok_energia_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 16:07","title":"Még mindig fényévekre vagyunk attól, hogy elég megújuló energiát használjunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","shortLead":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","id":"20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a71cd-f46a-4ef3-b0cb-bb15f478eb82","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Az igazi nyári kaland: egyszer csak feltűnt egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]