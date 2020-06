Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szégyen és gyalázat az EU-ra nézve, hogy az európai vezetők hallgatnak, miközben Orbán Viktor sorra teszi a romaellenes kijelentéseket. Erre figyelmeztet a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány roma programjának vezetője az Euronews számára írt elemzésben. ","shortLead":"Szégyen és gyalázat az EU-ra nézve, hogy az európai vezetők hallgatnak, miközben Orbán Viktor sorra teszi a romaellenes...","id":"20200618_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvany_Europa_hallgat_a_Fidesz_romak_elleni_kirohanasairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a53f77-c855-4e9c-ace3-de79ae6d1ff3","keywords":null,"link":"/360/20200618_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvany_Europa_hallgat_a_Fidesz_romak_elleni_kirohanasairol","timestamp":"2020. június. 18. 07:26","title":"Nyílt Társadalom Alapítvány: Európa hallgat a Fidesz romák elleni kirohanásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d8859a-317f-495f-a87f-25fa6cb754ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok úgy látják, az online tér terhelt az erőszakos tartalmaktól.","shortLead":"A magyarok úgy látják, az online tér terhelt az erőszakos tartalmaktól.","id":"20200617_Csak_a_magyar_netezok_negyede_szerint_kedvesek_es_segitokeszek_a_tobbiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d8859a-317f-495f-a87f-25fa6cb754ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dada7a-e2e5-4b37-a73f-2bdd0a7d57c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Csak_a_magyar_netezok_negyede_szerint_kedvesek_es_segitokeszek_a_tobbiek","timestamp":"2020. június. 17. 06:00","title":"Csak a magyar netezők negyede szerint kedvesek és segítőkészek a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8978e8a9-44c3-4a6e-937a-88d013ed052a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A középkor egyik legnagyobb matematikusa, Fibonacci az egyik összekötő kapocs a két művész között.\r

","shortLead":"A középkor egyik legnagyobb matematikusa, Fibonacci az egyik összekötő kapocs a két művész között.\r

","id":"202024_tarlat__muveszet_es_tudomany_lantos_ferenc_es_botos_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8978e8a9-44c3-4a6e-937a-88d013ed052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc776829-61d6-4453-84aa-4ef3485b7b6f","keywords":null,"link":"/360/202024_tarlat__muveszet_es_tudomany_lantos_ferenc_es_botos_peter","timestamp":"2020. június. 16. 10:00","title":"Művészetről és tudományról szól Lantos Ferenc és Botos Péter kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 10. rész. Az epizódban Füst Milán versét Takács Nóra Diána mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe3982-ce87-4422-bfed-2ee7bddd0193","keywords":null,"link":"/360/20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","timestamp":"2020. június. 17. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Móricz Zsigmond novelláját felolvassa: Csuja Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186eb5b5-049b-4c68-b608-2ed006078d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mint a Fidesszel.","shortLead":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mint a Fidesszel.","id":"20200617_hvg_ellenzeki_partok_momentum_jobbik_mszp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=186eb5b5-049b-4c68-b608-2ed006078d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc27fdc-d49e-4b00-8464-c5c3905dd17b","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_hvg_ellenzeki_partok_momentum_jobbik_mszp","timestamp":"2020. június. 17. 15:51","title":"Nem fordult jobbra a Momentum, csak üzemi baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9954789d-fe4d-49ad-9893-1b72cbfdb529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bárhogy is dönt a kormány, a BKK járatain továbbra is el kell takarni az arcot, a főváros ugyanis nem tartja időszerűnek az előírás felülvizsgálatát. ","shortLead":"Bárhogy is dönt a kormány, a BKK járatain továbbra is el kell takarni az arcot, a főváros ugyanis nem tartja...","id":"20200616_kotelezo_maszkviseles_felulvizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9954789d-fe4d-49ad-9893-1b72cbfdb529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa3b349-283b-4c68-96c6-974c1caa12de","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_kotelezo_maszkviseles_felulvizsgalat","timestamp":"2020. június. 16. 12:49","title":"A kötelező maszkviselést is felülvizsgálhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]