[{"available":true,"c_guid":"017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes kérdéseket tettek fel, tudni akarják, azt is, hogy tényleg büszkék lennének-e egy elorzott múzeum megnyitóján.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes...","id":"20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ad065a-a52a-4d7a-aa25-94406edc78e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","timestamp":"2020. június. 17. 14:13","title":"Magyar tudósok tiltakoznak a Természettudományi Múzeum költözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","shortLead":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","id":"20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1b437-d085-4e0c-9525-6c566d380220","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","timestamp":"2020. június. 18. 13:17","title":"Orbán Viktor: Fekete a víz a medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megújul az Akadémia Park melletti parkoló és környéke, a munkák június 15-től novemberig tartanak.","shortLead":"Megújul az Akadémia Park melletti parkoló és környéke, a munkák június 15-től novemberig tartanak.","id":"20200618_Karacsonyek_uj_parkolohelyeket_epitenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880a61b7-cf3c-4a2a-8f05-73bdbb9cdc7b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Karacsonyek_uj_parkolohelyeket_epitenek","timestamp":"2020. június. 18. 12:36","title":"Új parkolóhelyeket épít a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c45fce-e0a7-4277-ba12-8df31913d8a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felszólították az Európai Uniót, hogy hozzon szigorú szabályozásokat. ","shortLead":"Felszólították az Európai Uniót, hogy hozzon szigorú szabályozásokat. ","id":"20200618_Europai_filmesek_fel_kell_lepni_a_streamingszolgaltatok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84c45fce-e0a7-4277-ba12-8df31913d8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6a7c5d-0c69-4779-a0cc-0a1fa8e1f49e","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Europai_filmesek_fel_kell_lepni_a_streamingszolgaltatok_ellen","timestamp":"2020. június. 18. 10:49","title":"Európai filmesek: fel kell lépni a streaming-szolgáltatók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben vásárolhatnak meg egy fizetős appot, és rövid időre ingyenesen ki is próbálhatják azt.","shortLead":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben...","id":"20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b8ee4f-9d53-47b9-b437-57fcf61f27f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","timestamp":"2020. június. 18. 18:03","title":"Bekerül egy új gomb a Play áruházba, a felhasználók és a fejlesztők is örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8debe2-3f1b-4de3-873a-0302ccc69d32","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A borúlátó közgazdász nem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök nem akar távozni akkor sem, ha veszít.","shortLead":"A borúlátó közgazdász nem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök nem akar távozni akkor sem, ha veszít.","id":"20200618_Roubini_szerint_nem_is_a_valsag_a_legnagyobb_baj_hanem_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8debe2-3f1b-4de3-873a-0302ccc69d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e243c993-7523-499f-b036-7c8dd87fcaf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Roubini_szerint_nem_is_a_valsag_a_legnagyobb_baj_hanem_Trump","timestamp":"2020. június. 18. 17:35","title":"Roubini szerint nem is a válság a legnagyobb baj, hanem Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ab2fee-60d5-404d-8718-ca280340752b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, az intézmény tereiben a saját maszk viselése kötelező és a bejáratnál kézfertőtlenítő automaták biztosítják a fertőtlenítést.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, az intézmény tereiben a saját maszk...","id":"20200619_Nyit_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ab2fee-60d5-404d-8718-ca280340752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292f5f7d-3c44-4d96-b39c-95b3f6f099ff","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Nyit_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2020. június. 19. 11:12","title":"Nyit a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap helyett 45 napon belül válaszolhassanak, ha a válaszadás veszélyezteti a vészhelyzettel kapcsolatos feladataik ellátását. Az általunk megkeresettek közül egyedül a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. élt ezzel a jogával. A Transparency Internationaltől megtudtuk, nekik az MLSZ toldotta meg a határidőt a vészhelyzetre hivatkozva. ","shortLead":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap...","id":"20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88caf479-c847-42e5-ae32-e336bfc98583","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"A Budapest–Belgrád vasútvonal projektcége és az MLSZ is a vészhelyzetre hivatkozva nem válaszol időben az adatigénylésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]