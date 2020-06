Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így reagált a kormányfő a 65 milliárd forintból épülő MotoGP-pályára.","shortLead":"Így reagált a kormányfő a 65 milliárd forintból épülő MotoGP-pályára.","id":"20200620_orban_viktor_motogp_palya_hajdunanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8343cbc2-ef69-414e-9e01-d5427bb9b6cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_orban_viktor_motogp_palya_hajdunanas","timestamp":"2020. június. 20. 19:29","title":"Orbán: Bőgjenek hát a motorok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ae9aa-ad22-4807-ad2f-c7b0b874d92f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Manapság több informatikus kell egy autógyártónak mint gépészmérnök. ","shortLead":"Manapság több informatikus kell egy autógyártónak mint gépészmérnök. ","id":"20200620_ITcegge_valik_kicsit_a_Volkswagen_sajat_szoftverceget_inditott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56ae9aa-ad22-4807-ad2f-c7b0b874d92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011897aa-4833-45aa-9e45-b5bcc2324b5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200620_ITcegge_valik_kicsit_a_Volkswagen_sajat_szoftverceget_inditott","timestamp":"2020. június. 20. 09:12","title":"IT céggé válik kicsit a Volkswagen, saját szoftvercéget indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4145889-6d5f-46f1-8f46-ebf5c956570d","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 20. 08:37","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, öttel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kormányzó nacionalista Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) van a legtöbb esélye arra, hogy az élen végezzen a rohamtempóban, július 5-ére kiírt horvátországi parlamenti választáson. Az abszolút többség azonban kizárt, de a kormányalakításban segíthet a pár hónapja alakult szélsőjobbos Haza Mozgalom, amelynek élén Horvátország egykori pécsi főkonzulja áll.","shortLead":"A kormányzó nacionalista Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) van a legtöbb esélye arra, hogy az élen végezzen...","id":"20200620_A_szelsojobb_lehet_a_kiralycsinalo_a_kozelgo_horvatorszagi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2b5246-1ad8-447a-b275-f61da5169849","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_A_szelsojobb_lehet_a_kiralycsinalo_a_kozelgo_horvatorszagi_valasztason","timestamp":"2020. június. 20. 17:30","title":"A horvátok rögtönöznek egy választást, és ezzel helyzetbe hozzák a szélsőjobbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és együttműködéssel. Philippa Perry brit pszichoterapeuta segít megérteni az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. ","shortLead":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és...","id":"20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e65ee-c4e4-4146-9896-392cd8d5c815","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","timestamp":"2020. június. 21. 19:15","title":"Mennyire legyen szigorú a szülő a gyerekével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cfb7a2-877b-43ae-b124-aa3049268e07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben pedig új második világháborús emlékművet is állítana.","shortLead":"Közben pedig új második világháborús emlékművet is állítana.","id":"20200620_Atminositene_a_turulszobrot_a_fideszes_vezetesu_XII_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48cfb7a2-877b-43ae-b124-aa3049268e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aa07d2-7f03-4003-9b88-bd5ee397d039","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Atminositene_a_turulszobrot_a_fideszes_vezetesu_XII_kerulet","timestamp":"2020. június. 20. 08:07","title":"Átminősítené a turulszobrot a fideszes vezetésű XII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b85949c-a342-449f-a5c7-46872c0d044e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több mint négyméteres állatra fürdőzők találtak rá. Még nem volt teljesen kifejlett példány.","shortLead":"A több mint négyméteres állatra fürdőzők találtak rá. Még nem volt teljesen kifejlett példány.","id":"20200620_tintahal_kalmar_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b85949c-a342-449f-a5c7-46872c0d044e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925f0332-e608-48b4-8da2-a2b99c570786","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_tintahal_kalmar_del_afrika","timestamp":"2020. június. 20. 19:10","title":"Óriási tintahalat mosott partra a víz Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt nyomait igyekszik eltüntetni.","shortLead":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt...","id":"20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1039102-6010-4b81-a22f-ab88e106a6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","timestamp":"2020. június. 21. 14:50","title":"Megváltoztatják az Uncle Ben’s csomagolását és nevét, most már rasszistának tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]