[{"available":true,"c_guid":"8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A durián visszatért!","shortLead":"A durián visszatért!","id":"20200623_Posta_durian_gyumolcs_csomag_kiurites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8353c24-d7e6-4263-b757-77b6ca274f75","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Posta_durian_gyumolcs_csomag_kiurites","timestamp":"2020. június. 23. 11:17","title":"Evakuálni kellett egy egész postát egy csomag büdös gyümölcs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőn túli besorolást kapott a magyar állam követelése a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolt fideszes képviselő kft.-jének felszámolásakor.","shortLead":"Határidőn túli besorolást kapott a magyar állam követelése a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni...","id":"20200623_simonka_gyorgy_magyar_allamkincstar_transparency_international_kozpenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca99a9c-fb1c-4388-b0d7-ca0a8e2a6510","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_simonka_gyorgy_magyar_allamkincstar_transparency_international_kozpenz","timestamp":"2020. június. 23. 07:13","title":"Az állam a késlekedése miatt egymilliárd forint közpénzt bukott el Simonkáék cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el a munkájukat májusban. Így a járvány alatt már nyolcvanezren maradtak állás nélkül.","shortLead":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el...","id":"20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e3f74-0fae-4c09-8f44-92616f0c1cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","timestamp":"2020. június. 22. 17:37","title":"Itt vannak a májusi adatok: újabb tízezrek kerültek az utcára a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044af25a-f77f-4054-a425-e682a62a9058","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Félmilliárd forinttal növelte a Praktiker az üzemi eredményét tavaly, így a 2019-es az eddigi legjobb évük.","shortLead":"Félmilliárd forinttal növelte a Praktiker az üzemi eredményét tavaly, így a 2019-es az eddigi legjobb évük.","id":"20200622_praktiker_uzemi_eredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044af25a-f77f-4054-a425-e682a62a9058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b24b8ea-14ad-4850-a466-81538fd83b0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_praktiker_uzemi_eredmeny","timestamp":"2020. június. 22. 08:22","title":"Rekordforgalmat ért el a Praktiker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michael Tatschl egy ideig együtt élt a német rendőrség által meggyanúsított Christian B.-vel Portugáliában. ","shortLead":"Michael Tatschl egy ideig együtt élt a német rendőrség által meggyanúsított Christian B.-vel Portugáliában. ","id":"20200623_Tudom_hogy_o_tette__megszolalt_a_Madeleine_McCann_ugy_gyanusitottjanak_a_baratja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecd18f-df0c-4e0a-b91b-9a782622b7f7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Tudom_hogy_o_tette__megszolalt_a_Madeleine_McCann_ugy_gyanusitottjanak_a_baratja","timestamp":"2020. június. 23. 10:07","title":"„Tudom, hogy ő tette” – megszólalt a Madeleine McCann ügy gyanúsítottjának a barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható, bárhova magunkkal vihető. Teszten a kompaktsága ellenére is egészen izmos új Huawei MateBook 13.","shortLead":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható...","id":"20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072253ce-60be-4227-8f8f-cc40ffa12e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. június. 21. 13:30","title":"Telefonban mindenki ismeri a Huaweit – de vajon milyen a laptopja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta a csoportos létszámleépítéseket a szállodaláncnál, a felújítás miatt egyébként is meglépték volna.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta...","id":"20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46678dce-c48b-4fa8-bc4e-ffff167807c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","timestamp":"2020. június. 22. 11:06","title":"Mészáros Beatrix megmagyarázta, hogy a milliárdos támogatás ellenére miért rúgtak ki több száz embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwellt régóta keresi az FBI.","shortLead":"Ghislaine Maxwellt régóta keresi az FBI.","id":"20200622_Parizsban_rejtozkodik_Jeffrey_Epstein_volt_baratnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10106e5-4571-4a46-b491-1bc3ff225ed6","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Parizsban_rejtozkodik_Jeffrey_Epstein_volt_baratnoje","timestamp":"2020. június. 22. 11:23","title":"Párizsban rejtőzködik Jeffrey Epstein volt barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]