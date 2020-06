Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce7f50f3-8219-4bc2-8e9a-535508d43e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérköltségek ötödét sem fedezte az összeg.","shortLead":"A bérköltségek ötödét sem fedezte az összeg.","id":"20200623_zalazone_tesztpalya_arbevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce7f50f3-8219-4bc2-8e9a-535508d43e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8460c48-276c-4884-98a6-a03dc2d10621","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_zalazone_tesztpalya_arbevetel","timestamp":"2020. június. 23. 05:52","title":"Tavaly 109 millió forintot hozott az 52 milliárdból épült állami tesztpálya, a ZalaZone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc börtönőr arra panaszkodik, hogy szegregálták őket arról az emeletről, ahova Derek Chauvint elzárták. ","shortLead":"Nyolc börtönőr arra panaszkodik, hogy szegregálták őket arról az emeletről, ahova Derek Chauvint elzárták. ","id":"20200623_Szegregaltak_a_fekete_bortonoroket_amikor_George_Floyd_gyilkosat_bevittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6283dcc4-7ea1-4a79-a564-a4e0fc2ace0e","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Szegregaltak_a_fekete_bortonoroket_amikor_George_Floyd_gyilkosat_bevittek","timestamp":"2020. június. 23. 11:37","title":"Eltávolították a fekete börtönőröket, amikor bevitték George Floyd gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1997fe3-43b4-49a7-8434-ea2cf7d525a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. június. 23. 08:09","title":"Elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg, öt új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig mellette tüntettek vasárnap Brazília-szerte.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig...","id":"20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fb85cc-24c6-4c43-ba81-0ab6c3ceb246","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","timestamp":"2020. június. 22. 21:10","title":"Egymillió felett a koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában, már 50 ezernél többen haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","shortLead":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","id":"20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42251b5f-63b7-459c-ba81-7584183e274a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","timestamp":"2020. június. 22. 12:03","title":"A Facebooknak is van már Street View-ja, megvették a Mapillaryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új szibériai, sarkkörön túli hőmérsékleti rekordok megerősítését kéri a Meteorológia Világszervezet (WMO) az orosz hatóságoktól.","shortLead":"Az új szibériai, sarkkörön túli hőmérsékleti rekordok megerősítését kéri a Meteorológia Világszervezet (WMO) az orosz...","id":"20200623_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sziberia_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dde8ea-b2e9-4db0-a3fc-cc93d724474d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sziberia_hoseg","timestamp":"2020. június. 23. 20:03","title":"Nagyon aggasztja a tudósokat, hogy 38 Celsius-fok volt Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","shortLead":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","id":"20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0467dc8-b0d5-45e5-ac31-0053a156b747","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","timestamp":"2020. június. 23. 08:10","title":"Rácz Zsófia: Nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy port ver fel a kinevezésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival. Az ország legismertebb kertésze mintha a természet minden bölcsességének a tudatában lett volna. Felidézzük néhány gondolatát, amelyből sokat tanulhattunk.","shortLead":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival...","id":"20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca754ae-5492-41ce-abf2-b2489e8672bf","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:22","title":"„Szabadság nélkül nem lehet élni” – amit Bálint Györgytől megtanultunk a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]