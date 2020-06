Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás és az egyre melegebb hőmérséklet több kutyafajtát is súlyosan érint. Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes fajok esetében nagyon megnő a kockázata a hősokknak, ami sok esetben végzetes. ","shortLead":"A klímaváltozás és az egyre melegebb hőmérséklet több kutyafajtát is súlyosan érint. Egy új kutatás arra hívja fel...","id":"20200622_Ezek_a_kutyafajtak_vannak_a_legnagyobb_veszelynek_kiteve_a_hoseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b731499-d16d-4aec-924f-18ad0531db29","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Ezek_a_kutyafajtak_vannak_a_legnagyobb_veszelynek_kiteve_a_hoseg_miatt","timestamp":"2020. június. 22. 15:46","title":"Egy új kutatás szerint ezek a kutyafajták vannak a legnagyobb veszélynek kitéve a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt a forgalmuk a válságot megelőző egy év átlagánál. Júniusban már 11 százalékos a fellendülés.","shortLead":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt...","id":"20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57d2bc-4546-4c21-8597-01a6702ed6ea","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","timestamp":"2020. június. 24. 15:02","title":"Erste: Gyorsan kilábalunk a válságból, már a felívelő ágban járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","id":"20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a71f1f-8843-4886-bc6c-7cd4867e13b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","timestamp":"2020. június. 23. 10:43","title":"Öngyilkos lett Steve Bing producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várt döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa: 0,75 százalékos mostantól a jegybanki alapkamat.","shortLead":"Nem várt döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa: 0,75 százalékos mostantól a jegybanki alapkamat.","id":"20200623_alapkamat_mnb_kamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6c41a-d1b8-4810-a199-b27609bfeb17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_alapkamat_mnb_kamat","timestamp":"2020. június. 23. 14:06","title":"Négy év után újra csökkent az alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két centiméteres – közölték kedden japán paleontológusok.","shortLead":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két...","id":"20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac82c1-0517-412f-b747-a4192640869f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","timestamp":"2020. június. 23. 15:23","title":"110 millió éves dinoszaurusztojást találtak, de ennél is különlegesebb a mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös pécsi buszbeszerzési ügyben, amelyben több mint 600 millió forintos kára keletkezett az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési vállalatnak.","shortLead":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös...","id":"20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd210315-9ee0-42a8-b74c-fea1d5a8455e","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Buszokat akart venni Pécs, 600 millió forinttal húzták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős béremelést érjenek el. A januári tárgyalások a járvány miatt megszakadtak, az Emmi korábban azt ígérte, a veszélyhelyzet elmúltával visszatérnek majd a kérdésre, csakhogy a kamara a jövő évi költségvetésben nem látja az emelés fedezetét. ","shortLead":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős...","id":"20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c9bc2-5ed2-49dd-b3cd-409e8842c4db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","timestamp":"2020. június. 23. 12:04","title":"Hónapokon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok beváltják fenyegetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67746c9a-d9f2-4861-a4ad-402bb0156ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","timestamp":"2020. június. 24. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Index.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]