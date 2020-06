Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók a válságot.\r

","shortLead":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók...","id":"20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920b47f1-5325-4090-b954-14b956ea67b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","timestamp":"2020. június. 06. 17:50","title":"Munkájukat vesztett magyarokról ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","shortLead":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","id":"20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61176178-b437-432a-a8d9-4a493605436a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","timestamp":"2020. június. 06. 20:06","title":"Valahol se net, se tévé nem volt a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő egy népszavás karikatúra miatt írt nemzetgyalázásról.","shortLead":"A fideszes képviselő egy népszavás karikatúra miatt írt nemzetgyalázásról.","id":"20200608_hoppal_nepszabadsagl_nepszava_karikatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f7cc3e-142a-4777-ab14-622365063ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_hoppal_nepszabadsagl_nepszava_karikatura","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Hoppál Péter egy Népszavát fenyegető posztot osztott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik vissza a fiatal Orbán Viktorra Pascal Riché francia újságíró, aki 1992-ben hat hetet töltött vele az Egyesült Államokban. Holland kollégájával együtt egyszerre jelentették meg cikkeiket a magyar miniszterelnökkel tett utazásukról, melyekből kiderült, mivel sokkolt a bemutatkozáskor Orbán, miért lakott Németh Zsolttal egy szobában és mit gondoltak róla a többiek. Riché a hvg.hu-nak azt is elárulta, mit kérdezne most a magyar kormányfőtől. ","shortLead":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik...","id":"20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b0785a-f817-4a47-8ccb-996fcdde8e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","timestamp":"2020. június. 07. 11:00","title":"Emlékek a 28 évvel ezelőtti Orbán Viktorról: „Hallgatag volt, nem túl vidám, de tiszteltük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és a szakmai támogatást nyújtó Corvus-Med kft. kutató-mérnök csapata. A felsővégtagi protézis elsajátítja viselője gyakori mozdulatait és gesztusait, és a remények szerint a jövőben tb-támogatás révén a leginkább rászorulókhoz is eljuthat. Szemrevételeztük a már működő prototípust.","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és...","id":"20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2d4af-b2b9-4e8b-bd59-9cca3aaa2c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 07. 20:00","title":"Itt az Ember Arm – tanulékony művégtagot fejlesztenek pécsi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557","c_author":"MTA","category":"elet","description":"A legendás kosárlabdázó gyötrelmesnek és dühítőnek nevezte, ami George Floyddal történt.\r

","shortLead":"A legendás kosárlabdázó gyötrelmesnek és dühítőnek nevezte, ami George Floyddal történt.\r

","id":"20200607_Michael_Jordan_szazmillio_dollart_ad_a_rasszizmus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cb8a4c-dd9b-4a41-97db-1af932e8dc68","keywords":null,"link":"/elet/20200607_Michael_Jordan_szazmillio_dollart_ad_a_rasszizmus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. június. 07. 07:46","title":"Michael Jordan százmillió dollárt ad a rasszizmus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai szakaszában járnak.","shortLead":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai...","id":"20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e6073-0bf7-409b-8e0d-46e2d31575c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Különleges új kezelésen dolgoznak, amely segíthet a koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aedd0c24-2b72-486d-ab04-2b5d8f155f78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdettek Louisiana egész területére.","shortLead":"Szükségállapotot hirdettek Louisiana egész területére.","id":"20200608_Megerkezett_Cristobal_az_Egyesult_Allamokba_300_kilometeres_savban_pusztit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aedd0c24-2b72-486d-ab04-2b5d8f155f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2912f6-aae4-4f97-a207-d4e0b57e4a24","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Megerkezett_Cristobal_az_Egyesult_Allamokba_300_kilometeres_savban_pusztit","timestamp":"2020. június. 08. 07:02","title":"Megérkezett Cristobal az Egyesült Államokba, 300 kilométeres sávban pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]