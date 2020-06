Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már nem is lassú a gyengülés.","shortLead":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már...","id":"20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8c324-14a8-4d7a-8b94-24a3aa76f12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 25. 09:32","title":"Gyengül a forint a kamatcsökkentés óta, már 354 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","shortLead":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","id":"20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1815221-6029-4aaf-9ea9-619bd9051396","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","timestamp":"2020. június. 23. 17:03","title":"Két évig még biztosan együtt dolgozik az Intel és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek \"csak\" zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak. ","shortLead":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen...","id":"20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb7a80-9501-492a-9c6c-84f2380e2dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"Avítt, lapos, történelmet hamisít -–Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i ünnepségsorozatra. Most kiderült, hogy a tűzijáték 910-1300 millió forintba kerülhet.","shortLead":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i...","id":"20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497193a8-9a2a-4dfc-b8f2-f4133d954e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 24. 17:33","title":"Több, mint négyszer annyiba kerül az idei tűzijáték, mint az eddigi legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","shortLead":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","id":"20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384e9e4-200c-48a1-897f-224360465b81","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","timestamp":"2020. június. 24. 16:45","title":"Legfeljebb 30-cal lehet áthajtani a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előre nem látható körülmények miatt kerül többe a kivitelezés. Már 23 milliárdnál járunk.","shortLead":"Előre nem látható körülmények miatt kerül többe a kivitelezés. Már 23 milliárdnál járunk.","id":"20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deebcf9a-8f7b-407e-9951-7015f6d5435a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","timestamp":"2020. június. 25. 15:52","title":"Lassan egy Lánchíd-felújítás is kijönne abból, amennyivel a Magyar Zene Háza drágult ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","shortLead":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","id":"20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8475dc-3faf-4107-8ec5-f78506075def","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. június. 24. 05:52","title":"Matolcsy: Túlvagyunk a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","shortLead":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","id":"20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51de9eca-d32a-4d67-b124-90eabf6e7fdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 24. 20:08","title":"Egy Nigériában élő magyar nő meggyilkolása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]