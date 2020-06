Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram Reels még 2019 végén bukkant fel, és elsőként a brazil felhasználók kezdhették meg a tesztelését. Most Németországba és Franciaországba is megérkezett.","shortLead":"Az Instagram Reels még 2019 végén bukkant fel, és elsőként a brazil felhasználók kezdhették meg a tesztelését. Most...","id":"20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba6f337-691b-4545-9d1a-219436792e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","timestamp":"2020. június. 25. 09:03","title":"Lemásolta a TikTokot az Instagram, most Európában kezdték el terjeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","shortLead":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","id":"20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6e7f9-5040-4883-bb97-c3b25a152276","keywords":null,"link":"/elet/20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","timestamp":"2020. június. 25. 20:02","title":"Tilosban parkoló autók kerekeit vagdosta éveken át egy magyar férfi Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 13. rész. Gálffi László olvassa fel Karinthy Frigyes írását. Szép Ernő versét elmondja: Kerekes Éva.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e0cbb7-b112-4d8b-b71e-afcf2ea0a787","keywords":null,"link":"/360/20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","timestamp":"2020. június. 24. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Szép Ernő: Felhő; Karinthy Frigyes: Fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96a7048-29fa-4422-8f39-4b2a6e61915d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy új programot indít a keresőóriás, amelynek keretében már fizetnie kell a kiadóknak, ha megjelennek a híreik a Google Newsban. ","shortLead":"Egy új programot indít a keresőóriás, amelynek keretében már fizetnie kell a kiadóknak, ha megjelennek a híreik...","id":"20200625_Elkezd_fizetni_a_sajtonak_a_Google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96a7048-29fa-4422-8f39-4b2a6e61915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7235d77-625e-458c-a356-c3065f2689c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Elkezd_fizetni_a_sajtonak_a_Google","timestamp":"2020. június. 25. 16:01","title":"Elkezd fizetni a sajtónak a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","shortLead":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","id":"20200625_buntetes_bliccelo_BKK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a7265f-4cd6-454e-b74e-f922080121a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_buntetes_bliccelo_BKK","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"Közel kétmillió forintos büntetést fizetett egy bliccelő a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","shortLead":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","id":"20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6beb1-f1f9-4e52-9d0e-790b761a7d73","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","timestamp":"2020. június. 25. 06:23","title":"Bővítették a vádat Julian Assange ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec57d5e-96f8-4908-9e3d-73ce9966736a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keményen Trump-párti figura került az amerikai rádiókat felügyelő állami testület élére, egyből kirúgta a külföldre sugárzó adók vezetését. Ez hatással lehet a Szabad Európa Rádió működésére is, amely épp azért térne vissza Magyarországra, hogy propaganda helyett tájékoztasson. ","shortLead":"Keményen Trump-párti figura került az amerikai rádiókat felügyelő állami testület élére, egyből kirúgta a külföldre...","id":"20200626_Economist_Szabad_Europa_Radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec57d5e-96f8-4908-9e3d-73ce9966736a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c9aa53-e1fa-4100-857a-6a7a9a7eff86","keywords":null,"link":"/360/20200626_Economist_Szabad_Europa_Radio","timestamp":"2020. június. 26. 07:30","title":"Economist: Megkérdőjeleződhet a nálunk is újrainduló Szabad Európa Rádió függetlensége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]