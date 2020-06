Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","shortLead":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","id":"20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c556053-fb56-4a78-9286-3a40d8be8aa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","timestamp":"2020. június. 24. 12:23","title":"Az egy dolog, hogy vékonyak az Asus új laptopjai, de tele vannak csatlakozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Csak az elmúlt másfél évben 380 millió forint értékben kötöttek a cégével szerződéseket. 