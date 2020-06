Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","shortLead":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","id":"20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772755-a71b-4213-9f46-a56d752677b2","keywords":null,"link":"/sport/20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","timestamp":"2020. június. 25. 08:24","title":"Szoboszlai gyönyörű gólt szerzett, gólpasszokat adott a Rapid Wien ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült alkalmazásában is, amivel 15 másodpercnél rövidebb videókat lehet készíteni.","shortLead":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült...","id":"20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ebbda-be2d-4ed9-9338-353ca84d76ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 26. 11:03","title":"TikTokosodik a YouTube, rövid videókat gyártatna a felhasználókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben.","shortLead":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség...","id":"20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f06fda-34b3-4f3f-b51b-4f71b9e6f857","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 16:30","title":"Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc76a69-eaac-489a-ab8d-9c7b278ced0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-ben érhet vissza a szlovák gazdaság a járvány előtti szintre.","shortLead":"2022-ben érhet vissza a szlovák gazdaság a járvány előtti szintre.","id":"20200625_szlovakia_recesszio_visszaeses_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc76a69-eaac-489a-ab8d-9c7b278ced0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa88f5b-3a84-4c2b-adca-6e95e8ef8377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_szlovakia_recesszio_visszaeses_jarvany","timestamp":"2020. június. 25. 09:11","title":"Közel 10 százalékos recesszióra készül Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan ülnének autóba, és ezt a lehető legolcsóbban akarják megoldani.","shortLead":"Sokan ülnének autóba, és ezt a lehető legolcsóbban akarják megoldani.","id":"20200625_hasznalt_olcso_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add02acf-c205-4b9c-ac5d-ef06d39dea85","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_hasznalt_olcso_auto","timestamp":"2020. június. 25. 13:27","title":"Nagyot nőtt az 500 ezer forintnál is olcsóbb használt autók iránti kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Káosz és tömegnyomor alakult ki, sok helyen a rendőrséget kellett bevetni.","shortLead":"Káosz és tömegnyomor alakult ki, sok helyen a rendőrséget kellett bevetni.","id":"20200626_Egy_kis_vilagvege_a_brit_strandokon_a_karanten_utan_ezrek_szabadultak_ki_a_partokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b91d27-9fb1-470c-b5f3-00ad54247679","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Egy_kis_vilagvege_a_brit_strandokon_a_karanten_utan_ezrek_szabadultak_ki_a_partokra","timestamp":"2020. június. 26. 09:49","title":"Egy kis világvége a brit strandokon: ezrek szabadultak ki a partokra a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előre nem látható körülmények miatt kerül többe a kivitelezés. Már 23 milliárdnál járunk.","id":"20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deebcf9a-8f7b-407e-9951-7015f6d5435a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","timestamp":"2020. június. 25. 15:52","title":"Lassan egy Lánchíd-felújítás is kijönne abból, amennyivel a Magyar Zene Háza drágult ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","shortLead":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","id":"20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36179eb3-d88a-42c4-9753-9d1a56b5c198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","timestamp":"2020. június. 25. 16:38","title":"Felfedeztek egy új exobolygót, több okból is különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]