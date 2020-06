Áts Károlyt, a tokaj-hegyaljai Áts Családi Pincészet tulajdonosát választotta meg az év borászának az ország 50 legjobb borásza pénteken. A 2020-as Borászok borásza verseny első díját Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója adta át az etyeki Rókusfalvy Birtokon.

A tokaji borász édesapjától leste el a fogásokat, majd hosszú éveken át a Royal Tokaji főborászaként szerzett hírnevet magának.A tokaji borász nevéhez köthető a 100 pontos, 1999-es esszencia a Wine & Spirits Magazin jóvoltából. Családi pincészetüket 2012-ben alapították Mád meghatározó dűlőiben. A termést tarcali pincékben dolgozzák fel - olvasható a pincészet honlapján. Áts Károly már abban az évben elnyerte az év bortermelője címet. Emellett 2013-ban a Tokaj Kereskedőház utódjának, a Grand Tokajnak lett a főborásza. A tokaji borász nevéhez köthető a Wine and Spirits magazin által 100 pontosnak ítélt, 1999-es esszencia.

A borverseny megnyitóján Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy a járvány miatt a borfogyasztás is jelentős mértékben visszaesett, ezért a borászok és a szakmai szervezetek együttműködése a tárcával lehetővé tette, hogy már most megkezdődhessen a támogatások igénylése. A kárenyhítés keretében az eladhatatlanná vagy nehezen értékesíthetővé vált borászati termékek készleteinek csökkentését is támogatja a tárca a krízislepárlási intézkedés keretében, amellyel csökkenthető a borpiacon érvényesülő kínálati nyomás. Hozzátette, hogy ennek a támogatásnak az összértéke 2,5 milliárd forint.