[{"available":true,"c_guid":"064267b3-69ba-4a49-86dc-92dd2a9270fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyébként is ritkaságszámba menő típusban még tudták kicsit fokozni a luxust.","shortLead":"Az egyébként is ritkaságszámba menő típusban még tudták kicsit fokozni a luxust.","id":"20200630_Tiz_darab_keszul_gyujtok_szamara_a_MercedesMaybach_Grand_Editionbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064267b3-69ba-4a49-86dc-92dd2a9270fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e969ff68-b0c9-490d-baa8-8bbefddfb51c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Tiz_darab_keszul_gyujtok_szamara_a_MercedesMaybach_Grand_Editionbol","timestamp":"2020. június. 30. 16:01","title":"Csupán tíz darab készül a Mercedes-Maybach Grand Editionből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","shortLead":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","id":"20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fc7f71-417e-4e65-b0f3-b71de00f2eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2020. június. 30. 17:55","title":"22 szülő perelt azért, hogy óvodában maradhasson a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Még egy évig lehet kérni a vissza nem térítendő támogatást a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez – mondja ki a pénzügyminiszter kedd este közzétett rendelete.","shortLead":"Még egy évig lehet kérni a vissza nem térítendő támogatást a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez –...","id":"20200701_bankkartya_leolvaso_penzugyminiszterium_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba38cdda-611a-4f02-b04d-8a6e168496ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_bankkartya_leolvaso_penzugyminiszterium_rendelet","timestamp":"2020. július. 01. 09:05","title":"Újra meghosszabbítják a bankkártya-leolvasó készülékek támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","shortLead":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","id":"20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa85726-c353-409e-a851-848b675873f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","timestamp":"2020. június. 30. 22:27","title":"Tűz ütött ki egy lakóházban a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem halogathatják a kérdést. Budapest belső kerületeiben ugyanis szinte kivétel nélkül kevesebb parkolóhely van, mint ahány engedélyt kiadnak az önkormányzatok. Információink szerint Erzsébetvárosban és Ferencvárosban már a szakmai előkészítés zajlik és akár jövő januártól változhatnának a díjak, a VI. kerület pedig a fővárossal közösen tervezi, hogy környezetterhelés alapján vizsgálják felül a lakossági parkolási engedélyeket.","shortLead":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem...","id":"20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955eec7d-dd08-4665-ae58-50ff6949e8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","timestamp":"2020. július. 01. 06:30","title":"Belenyúlnak a darázsfészekbe a kerületek: több helyen felülvizsgálnák a parkolási engedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szabadságolások apropóján bevezetett új mobilnetbővítő pakkokból válogathatnak a Telekom ügyfelei.","shortLead":"A nyári szabadságolások apropóján bevezetett új mobilnetbővítő pakkokból válogathatnak a Telekom ügyfelei.","id":"20200701_telekom_extra_net_korlatlan_mobilinternet_bovitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d6c7e-9439-40a2-b502-01226a09be1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_telekom_extra_net_korlatlan_mobilinternet_bovitese","timestamp":"2020. július. 01. 19:33","title":"3 vagy 10 napra is kérhet korlátlan mobilnetet a Telekomtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","shortLead":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","id":"20200702_zivatar_hoseg_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed196a7-cc6f-41f1-8e77-7d013663085e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_zivatar_hoseg_idojaras","timestamp":"2020. július. 02. 11:02","title":"Jégeső és viharos szél jön, de közben megmarad a hőség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google adatvédelmi beállításainak köszönhetően a felhasználók törölhetik a szerverekről online tevékenységeik adatait, közel sem biztos, hogy az információk valóban mindenhonnan eltűnnek.","shortLead":"Bár a Google adatvédelmi beállításainak köszönhetően a felhasználók törölhetik a szerverekről online tevékenységeik...","id":"20200701_google_felhasznaloi_adatok_vedelme_adattorles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622fcc-74bf-42ce-b11a-5bbc240af3ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_google_felhasznaloi_adatok_vedelme_adattorles","timestamp":"2020. július. 01. 10:03","title":"Amikor törli az előzményeit a Google-nél, ne gondolja, hogy azok mindenhonnan eltűnnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]